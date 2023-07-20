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مخاتشيف يواجه أوليفيرا في «النسخة 5» من «أبوظبي للتحدي»

مخاتشيف يواجه أوليفيرا في «النسخة 5» من «أبوظبي للتحدي»
21 يوليو 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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تعود فعاليات يو أف سي، مؤسسة الفنون القتالية المختلطة الأبرز عالمياً، إلى أبوظبي يوم  21 أكتوبر المقبل، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بمواجهات قوية، ضمن فعاليات النسخة الخامسة لأسبوع أبوظبي للتحدي.
ويشهد النزال الرئيس دفاع إسلام مخاتشيف عن لقبه في فئة الوزن الخفيف، في إعادة لمواجهته ضد تشارلز أوليفيرا، المصنف الأول عالمياً وحامل اللقب السابق.
وحقق البطل مخاتشيف الفوز في نزالاته الـ12 الأخيرة، كما فاز أوليفيرا في 12 من آخر 13 نزالاً، بما فيها انتصاراته بالضربة القاضية ضد جاستن جايتجي وداستن بويرير، مما يضمن للجمهور متابعة نزال ممتع وقوي. كما تشهد المنافسات في أبوظبي العودة المرتقبة لحمزات شيماييف الذي ينتقل إلى فئة الوزن المتوسط لمواجهة المصنف السابع باولو كوستا.
وتطرح تذاكر حضور يو أف سي 294، وتحديداً مواجهة مخاتشيف ضد أوليفيرا للبيع العام اعتباراً من ظهر اليوم الجمعة من خلال   Etihadarena.ae وTicketmaster.ae.
وتشمل المنافسات العديد من النزالات القوية، ومنها مواجهة ماغوميد أنكالايف، المصنف الثاني في فئة وزن خفيف الثقيل القادم من مدينة ماخاتشكالا بداغستان في روسيا، الذي يتحدى جوني ووكر، المصنف الخامس «دبلن بآيرلندا وريو دي أوستراس بالبرازيل»، للفوز باللقب.
كما تبرز مواجهة نصر الدين إمافوف، المصنف الثالث عشر في فئة الوزن المتوسط «سجل 12-4 والقادم من باريس بفرنسا»، ضد إكرام أليسكروف «سجل 14-1 والقادم من مدينة ماخاتشكالا بروسيا».
وكذلك مواجهة تيم إليوت، الخبير في نزالات يو أف سي والمصنف العاشر في فئة وزن الذبابة «سجل 20-12-1 والقادم من مدينة ليز ساميت في ولاية ميزوري بالولايات المتحدة»، الذي يسعى ليكون أول من يلحق الهزيمة بمحمد موكاييف، النجم الصاعد والمصنف الحادي عشر «سجل 10-0 والقادم من مدينة مانشستر بإنجلترا في المملكة المتحدة».

أسبوع أبوظبي للتحدي
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الاتحاد أرينا
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