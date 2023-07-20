«الصم للبولينج» يستعد لـ«عالمية ميونيخ»

أبوظبي (الاتحاد)

غادرت بعثة منتخب البولينج لذوي الإعاقة السمعية إلى تركيا، لإقامة معسكر تحضيري، قبل التوجّه إلى ميونيخ الألمانية للمشاركة في بطولة العالم، من 1 إلى 12 أغسطس المقبل، وتخوض المنافسات 12 دولة حتى الآن.

ويترأس البعثة عبدالله خليل أهلي رئيس لجنة رياضة الصمّ، وبمعاونة إدارية من حمد الدرمكي، وتضم اللاعبين، على الجابري، وعدنان معلمي، وطارق البلوشي، وأيمن المقبالي، ووليد رضوان، وعدنان الجابري.

ويقود المنتخب المدربان شاكر آل حسن، وعبد الرحمن شانبيه، ويرافق البعثة مترجم لغة الإشارة عبدالله تلجبيني.