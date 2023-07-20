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الرياضي

«الأبيض» يحافظ على «المركز 72» في تصنيف «الفيفا»

«الأبيض» يحافظ على «المركز 72» في تصنيف «الفيفا»
21 يوليو 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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حافظ «الأبيض» على «المركز 72»، في تصنيف «الفيفا»، ويملك منتخبنا «الثامن آسيوياً» 1336 نقطة، فيما حافظ «الأخضر» السعودي على صدارة المنتخبات العربية بالقارة الآسيوية، رغم تراجعه إلى «المركز 54» عالمياً، وحافظ المغرب على موقعه في الصدارة العربية والأفريقية، رغم التراجع إلى «المركز 14» عالمياً.
وحافظ منتخب الأرجنتين بطل العالم على صدارة التصنيف، وله 73. 1843 نقطة، مقابل 54. 1843 نقطة لفرنسا «الوصيف»، وتأتي في المراكز من الثالث إلى العاشر على الترتيب منتخبات البرازيل وإنجلترا وبلجيكا وكرواتيا وهولندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا. 
وحقق منتخب بنما، الذي خسر نهائي الكأس الذهبية أمام المكسيك، أفضل قفزة في هذه النسخة من التصنيف، حيث تقدم 12 مرتبة إلى المركز 45 عالمياً، وعزز موقعه بالمركز الرابع على مستوى اتحاد كونكاكاف.

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