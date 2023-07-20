«الزعيم» يغلق «ملف الأجانب» بـ«الصفقة الكورية»

مورسيا (الاتحاد)

أبدى الدولي الكوري الجنوبي بارك يونج-وو، اللاعب الجديد للعين، سعادته بالانضمام إلى «الزعيم» أكبر وأقوى الأندية في الإمارات، وقال: «الحقيقة التي أكدها عدد من اللاعبين الكوريين الذين أتيحت لهم فرصة اللعب بالدوري الإماراتي، أن العين الأفضل في الدولة بلا منازع، وفخور بالتوقيع لنادٍ في قيمة وحجم العين، كما أتطلع إلى الاستفادة والتعلم من مدرب كبير مثل الهولندي ألفريد شرورد، وشخصياً متحفز جداً لأن أكون جزءاً من أسرة النادي».

وحول استقبال لاعبي «العين» له، قال: «إنه المفاجأة السارة، وشعرت بروح الأسرة الواحدة بين اللاعبين خلال الاحتفالية الرائعة التي تزامنت مع استقبالي».

وحول سر اختياره لعرض العين، رغم العروض التي تلقاها، قال: لن أذيع سراً إن قلت إنني شعرت برغبة النادي الحقيقية في ضمي إلى صفوفه، منذ فترة ليست بالقصيرة، الأمر الذي تلخص في الجدية والاحترافية التي لمسناها خلال مرحلة المفاوضات، لذلك عرض العين كان الأقرب إلى قلبي بكل تأكيد، ولم أتردد في اتخاذ قراري وبسهولة».

وقال: «العين معروف على مستوى قارة آسيا بكل تأكيد، وشاهدت له عدداً من المباريات، خصوصاً بدوري أبطال آسيا، ونهائي 2016 أمام تشونبوك الكوري الجنوبي، والفريق يلعب كرة قدم جماعية ممتعة، ويضم في صفوفه لاعبين متميزين».

واختتم حديثه موجهاً رسالة لجمهور العين، قائلاً: «متحمس لأن أكون جزءاً من هذا الفريق الكبير، وأعد بالقتال من أجل شعار النادي لحصد الألقاب إلى جانب زملائي اللاعبين بالفريق.

وعقد العين مؤتمراً صحفياً، لتقديم لاعبه الكوري الجنوبي الجديد، وذلك بحضور محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس البعثة، وألفريد شرودر المدير الفني.

وتم الكشف خلال المؤتمر عن قميص بارك والذي تعاقد معه النادي لمدة موسمين، قادماً من أولسان، ومن المقرر أن يرتدي اللاعب القميص رقم «5» مع «الزعيم».

وأعرب محمد عبيد حماد عن بالغ امتنانه وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على الرعاية السامية، والدعم السخي الذي ظل يحظى به العين، من أجل التواجد الدائم في مكانته الطبيعية بين أكبر الأندية على المستوى العالمي، وتحقيق طموحات الجماهير العيناوية الوفية.

وقال: أعرب عن بالغ شكري وتقديري إلى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، على اهتمامه الدائم ودعمه المتواصل وتواصله اليومي، لتفقد أوضاع بعثة الفريق، وحرصه على تهيئة الأسباب لإنجاح برامج الإعداد، ووصول الفريق إلى أعلى درجات الجاهزية، حتى يتمكن من تحقيق تطلعات كل محبي النادي.

ورحب حماد بانضمام بارك يونج-وو، إلى أسرة نادي العين، مؤكداً أنه اللاعب المناسب لتعزيز قوة الفريق، وفقاً للمتطلبات الفنية التي اعتمدها الجهاز الفني بقيادة شرودر، بالتوافق مع رؤية لجنة تسيير إدارة شؤون الشركة.

وقال: نثق في قدرات بارك الفنية وإمكانياته العالية وخبرته الميدانية الكبيرة، خصوصاً أنه لاعب دولي ويجيد اللعب في مركزي المحور الارتكاز وقلب الدفاع، ونتمنى أن يحقق الإضافة المرجوة في منظومة الفريق إلى جانب زملائه اللاعبين.

وحول نية الإدارة إبرامَ المزيد من الصفقات على صعيدي المواطنين والمقيمين، بعد أن أغلق النادي ملف الأجانب، قال: بالتأكيد بعد التعاقد مع الكوري الجنوبي، بارك يونج-وو نكون أغلقنا عملياً ملف أجانب الفريق، ولكن تبقى ثقتنا كبيرة في القائمة الحالية لتحقيق الطموحات المرجوة، والمتمثلة في إسعاد «الأمة العيناوية» خلال الموسم الكروي الجديد.

وأضاف: مرحلة التقييم الحالية معنية بتقارير متطلبات المدرب الفنية فيما يخص اللاعبين المقيمين، خصوصاً أن العين يضم عدداً من العناصر المتميزة ضمن قائمة الرديف، وهم بكل تأكيد تحت مجهر المدير الفني، إلى جانب وضع اللاعبين غير المقيدين بقائمة الفريق حتى اللحظة، الأمر الذي من المقرر أن يتم رفعه للجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، من أجل تحديد قائمة الفريق النهائية.

من ناحية أخرى، حقق العين الفوز على ديبورتيفو مورسيا 10-صفر، أمس، في ثاني المباريات الودية التحضيرية التي يخوضها «الزعيم» خلال معسكره الحالي في إسبانيا.

وجاء تفوق «الزعيم» في مباراة امتدت 120 دقيقة، بواقع 60 دقيقة لكل شوط، بطلب من شرودر، علماً وأنه أشرك تشكيلتين مختلفتين في كل شوط.

سجل أهداف العين: كودجو لابا «هاتريك»، وعمير أتزيلي، وإريك، وبندر الأحبابي، ومحمد عباس، وسلطان الشامسي، وعيسى خلفان وخالد البلوشي.



برنامج تأهيلي خاص

أكد نيكولاس تزوروديس طبيب فريق العين، أن الكوري الجنوبي، بارك يونج-وو، يخضع حالياً إلى برامج تدريبية خاصة في صالة الجمانيزوم والمسبح، تمهيداً لانخراطه في التدريبات الفردية، وذلك بعد اجتيازه للفحص الطبي، الذي خضع له في كوريا الجنوبية إلى جانب الفحص الإضافي، الذي أجراه له النادي بمدينة اليكانتي الإسبانية، للاطمئنان على وضعه، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، واعتماد برامج تأهيل تناسب وضع اللاعب خلال الفترة الحالية.

وقال تزوروديس: بارك جاهز بدنياً، وكان أحد الركائز الأساسية في منظومة فريقه أولسان بالدوري الكوري الجنوبي، قبل أن يخضع للبرامج العلاجية، بعد إصابته مؤخراً، لذلك لا يحتاج إلى برامج إعداد خاص، وبعد أن يكمل البرامج التأهيلي ينخرط في البرامج التدريبية مع الفريق، ولكن بصورة فردية، قبل أن ينضم إلى التدريبات الجماعية.