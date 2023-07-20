روني: أرسنال أحد أفضل فرق أوروبا

واشنطن (د ب أ)

وصف نجم إنجلترا السابق واين روني، فريق أرسنال بأنه واحد من أفضل الفرق الأوروبية، كما أبدى بعض الإحباط بعد خسارة فريق نجوم الدوري الأميركي، الذي يتولى تدريبه، أمامه بخماسية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا اكتسح نجوم الدوري الأميركي 5 / صفر في العاصمة واشنطن في مباراة ودية.

وشهدت المباراة مشاركة لاعبي الصفقتين الجديدتين لأرسنال وهما ديكلان رايس ويورين تيمبر، في أول ظهور لهما منذ انضمامهما إلى النادي، وأبدى روني إعجابه بالفريق الزائر. وقال مدرب فريق نجوم الدوري الأميركي: "من الواضح أن النتيجة تعبر عن ما لدى أرسنال، وتظهر الإمكانيات التي يتمتع بها ".

وأضاف: "أعتقد أن فريق نجوم الدوري الأميركي أظهر بعض التوتر والتردد، خاصة في الشوط الأول حينما اقتربنا من منطقتهم وحصلنا على بعض التسديدات الجيدة".

وتابع روني: "أعتقد أنك رأيت الفارق، بالطبع حدث ذلك، أرسنال واحد من أفضل الفرق في أوروبا".

وأوضح: "لكن نعم، كانت النتيجة محبطة بالنسبة لنا، لكنني أظن أن الحدث كان مهماً للجماهير، خاصة جماهير العاصمة الذين حضروا لمشاهدة لاعبين جيدين حقاً".