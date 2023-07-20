مواعيد الجولات الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت رابطة المحترفين، مواعيد مباريات أول جولتين لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأول جولتين لدوري المحترفين تحت 21 عاماً.

واعتمدت الرابطة مواعيد الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، يومي الجمعة والسبت 18 و19 أغسطس 2023، وتشهد مواجهات حافلة بالندية والإثارة، حيث يلتقي «الجمعة» الوحدة والبطائح على استاد آل نهيان، واتحاد كلباء والشارقة على استاد اتحاد كلباء، وعجمان وشباب الأهلي على استاد راشد بن سعيد، والعين وبني ياس على استاد هزاع بن زايد.

وتستكمل الجولة يوم السبت بمباريات الوصل والإمارات على استاد زعبيل، وخورفكان وحتا على استاد صقر بن محمد القاسمي، والنصر والجزيرة على استاد آل مكتوم.

فيما تقام الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين» الجمعة والسبت والأحد 25 و26 و27 أغسطس، وذلك دعماً لمشاركة أنديتنا في تصفيات دوري أبطال آسيا، ويلتقي «الجمعة» 25 أغسطس، الإمارات وعجمان على استاد نادي الإمارات، والجزيرة والوحدة على استاد محمد بن زايد، فيما يلعب السبت 26 أغسطس، حتا والعين على استاد حمدان بن راشد، والبطائح واتحاد كلباء على استاد خالد بن محمد، وبني ياس والنصر على استاد نادي بني ياس، ويلتقي الأحد 27 أغسطس، شباب الأهلي وخورفكان على استاد راشد، والشارقة والوصل على استاد الشارقة.

واعتمدت الرابطة انطلاق الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بحيث تقام مباريات الذهاب 30 و31 أغسطس المقبل، يلتقي يوم الأربعاء 30 أغسطس، الوحدة والإمارات على استاد آل نهيان، والبطائح والعين على استاد خالد بن محمد، وعجمان والنصر على استاد راشد بن سعيد.

وتستكمل مباريات ذهاب الدور الأول يوم الخميس 31 أغسطس، حيث يلتقي الوصل وحتا على استاد زعبيل، وخورفكان واتحاد كلباء على استاد صقر بن محمد القاسمي، وبني ياس والجزيرة على استاد بني ياس.

في حين تقام مباريات إياب الدور الأول من البطولة، يومي الخميس والجمعة 14 و15 سبتمبر المقبل، يلتقي يوم الخميس 14 سبتمبر، الإمارات والوحدة على استاد نادي الإمارات، والعين والبطائح على استاد هزاع بن زايد، والنصر وعجمان على استاد آل مكتوم، ويوم الجمعة 15 سبتمبر، حتا والوصل على استاد حمدان بن راشد، واتحاد كلباء مع خورفكان على استاد اتحاد كلباء، والجزيرة وبني ياس على استاد محمد بن زايد.

وأعلنت الرابطة مواعيد أول جولتين من دوري المحترفين تحت 21 عاماً، حيث تقام الجولة الأولى يومي السبت والأحد 19 و20 أغسطس المقبل، حيث يلتقي يوم السبت 19 أغسطس، البطائح والوحدة على استاد البطائح، الشارقة واتحاد كلباء على استاد الشارقة، وشباب الأهلي وعجمان على استاد مكتوم بن راشد، وبني ياس والعين على استاد بني ياس.

وتستكمل الجولة الأولى يوم الأحد 20 أغسطس، حيث يلتقي الإمارات والوصل على استاد نادي الإمارات، وحتا وخورفكان على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، والجزيرة والنصر على استاد محمد بن زايد.

بينما تقام الجولة الثانية أيام السبت والأحد والاثنين 26 و27 و28 أغسطس، يلتقي يوم السبت 26 أغسطس، عجمان والإمارات على استاد راشد بن سعيد، والوحدة والجزيرة على استاد آل نهيان، ويوم الأحد 27 أغسطس، العين وحتا على استاد هزاع بن زايد، واتحاد كلباء والبطائح على استاد اتحاد كلباء، والنصر وبني ياس على استاد آل مكتوم، ويلعب يوم الاثنين 28 أغسطس، خورفكان وشباب الأهلي على استاد صقر بن محمد القاسمي، والوصل والشارقة على استاد زعبيل.

ومن المقرر أن تعلن رابطة المحترفين الإماراتية، طرح تذاكر المباريات، عبر موقعها الإلكتروني، ومنصة «بلاتينيوم ليست»، تواصلاً لمبادراتها على مدار سنوات طويلة، في بيع التذاكر إلكترونياً، لتوفيرها لجميع عشاق كرة القدم.

وتواصل رابطة المحترفين مبادرتها بإتاحة الدخول مجاناً للأطفال والسيدات وكبار السن، بحيث تتسلم هذه الفئات تذاكرها المجانية من أكشاك التذاكر يوم المباراة.