«الفجيرة الاجتماعية الثقافية» تكرم 3 شخصيات رياضية

الفجيرة (الاتحاد)



افتتح الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، معرض «حديث الذاكرة» (صور من تاريخ الفجيرة الرياضي) الذي تنظمه برزة الرياضيين التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بمشاركة مختلف المؤسسات الرياضية في الإمارة، ويستمر لمدة يومين في مقر دار راشد للنشر بالفجيرة.

وتجول الشيخ عبدالله الشرقي في أروقة المعرض، مطلعاً على الصور والمقتنيات القديمة التي تحكي تاريخ الرياضة في دولة الإمارات عموماً، وإمارة الفجيرة خصوصاً، والإنجازات الرياضية التي حققتها المؤسسات الرياضية في الإمارة.

ورافق سموه خلال الجولة كل من المستشار أحمد بن علي الظنحاني، وخالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمستشار عبدالعزيز بوهندي مدير الهيئة العامة للرياضة في الفجيرة، والدكتور حمد البقيشي المدير التنفيذي للجمعية، وسعيد الكياني مدير برزة الرياضيين والمشرف العام على المعرض.

وتضمن برنامج المعرض، الذي قدمته المهندسة ناعمة الموح الأمين العام للجمعية، كلمة ألقاها سعيد الكياني مشرف عام المعرض، تبعها جلسة حوارية بعنوان «إضاءات رياضية» أدارها الدكتور حمد البقيشي، وشارك فيها سلطان سيف السماحي رئيس اتحاد السباحة سابقاً، والمستشار سعيد مبارك الزحمي، وناصر علي محمد.

وفي ختام حفل الافتتاح، كرم الشيخ عبدالله الشرقي، يرافقه خالد الظنحاني، وسعيد الكياني، ثلاث شخصيات رياضية، وهم المستشار سعيد مبارك الزحمي، والحارس السابق للفجيرة ناصر علي محمد، ولاعب منتخب التايكواندو الراحل عيد فيروز المسماري، وذلك تقديراً لإنجازاتهم ومسيرتهم الحافلة بالعطاء والمكتسبات الرياضية.