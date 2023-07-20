«الجو جيتسو» يحتفظ بلقب بطولة العالم للعام الرابع

أولان باتور (الاتحاد)

في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات المشرفة للدولة على صعيد رياضة الجو جيتسو، تمّكن منتخبنا الوطني برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» من المحافظة على لقب بطولة العالم للجو جيتسو للعام الرابع، خلال المنافسات التي أقيمت بالعاصمة المنغولية أولان باتور من 15 إلى 20 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 40 دولة حول العالم.

ونجح أبطال وبطلات منتخبنا الوطني للجو جيتسو في التربع على عرش البطولة، محققين 14 ميدالية ملونة بواقع، 8 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية، وبرونزيتين.

وحصد لاعبو منتخبنا الوطني في اليوم الختامي 6 ميداليات «4 ذهبيات وفضيتان»، حيث فازت حمدة الشكيلي بذهبية وزن 48 كجم، وشمّا الكلباني بذهبية وزن 63 كجم، وذياب النعيمي بذهبية 56 كجم، ومهدي العولقي بذهبية وزن 77 كجم، فيما تمكن عمر السويدي وفراج العولقي من أحراز فضيتي 56 و77 كجم.

من جانبه، أهدى عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعمهما المتواصل للرياضة والرياضيين، وحرصهما على الاستثمار في أبناء وبنات الإمارات، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لمتابعته الحثيثة لمشروع الجو جيتسو في الدولة، وحرصه على حضور تدريبات المنتخبات وتوجيهاته المتواصلة لضمان استدامة التميز.

وهنأ الهاشمي لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني على تميزهم في المنافسات، وحرصهم على تمثيل الدولة بأفضل صورة، واعتلاء منصات التتويج حيث تم عزف السلام الوطني مرات عدة، لتعزز الإمارات مكانتها على قمة الهرم الرياضي العالمي برياضة الجو جيتسو، وتؤكد مكانتها رقماً صعباً في المعادلة الدولية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني والإداري بذل أيضاً جهداً كبيراً مع اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، وأن المعسكر التدريبي الذي أقيم في السويد حقق أهدافه، وظهرت نتائجه في تطور مستوى أداء اللاعبين واللاعبات خلال المنافسات.



وأضاف الهاشمي: شهدت البطولة تحقيق العديد من المكاسب، خصوصاً فيما يخص المواهب الجديدة التي ظهرت وقدمت نفسها بشكل جيد، وكذلك التميز الواضح لبنت الإمارات التي أثبتت من جديد أنها كلما توفر لها الدعم ومنحت الفرصة، أبدعت وأدهشت الجميع في كل المجالات، واعتبر أن بلقيس عبدالله، وشما الكلباني وحمدة الشكيلي قدوة لكل بنات الإمارات الراغبات في التحدي والتميز وإثبات الذات، خاصة أن تلك البطولة هي أقوى بطولات العالم في الجو جيتسو، ولن يفوتنا أن نهنئ أسر اللاعبين واللاعبات ونثمن دورهم في دعم أبنائهم.

وأوضح الهاشمي أن دعم القيادة الرشيدة لرياضة الجو جيتسو ومنتسبيها وممارسيها يشكّل «حجر الزاوية» لكل نجاح إماراتي قاري أوعالمي، مؤكداً أن القيادة هي النموذج الملهم والقدوة لأبناء وبنات الوطن في رحلتهم نحو القمة، وأنه على ثقة بأن أبطال المنتخب وبطلاته يدركون أن القادم أفضل وأصعب ويحتاج للمزيد من التضحيات.

شهد اليوم الختامي لبطولة العالم نهائيين إماراتيين خالصين في وزني 56 و77 كجم، حيث جمع النزال الأول البطلين ذياب النعيمي وعمر السويدي، بينما جمع النزال الآخر الشقيقين مهدي وفراج العولقي، الأمر الذي أسهم في تعزيز غلّة الدولة من الميداليات الملونة.

وحول هذا الإنجاز، قال ذياب النعيمي الفائز بذهبية وزن 56 كجم: فخورون بهذا الإنجاز وبعزف السلام الوطني لدولة الإمارات في أكثر من مناسبة، ونجحنا في البناء على إنجازات زملائنا في اليومين الماضيين، لإكمال المشهد المتميز في التتويج بلقب بطولة العالم والاحتفاظ به للعام الرابع على التوالي.

بدوره قال مهدي العولقي بطل العالم في وزن 77 كجم: لا فرق في أن يكون الفائز في النهائي أنا أو أخي فالفائز أولاً وأخيراً هو الوطن الذي يستحق هذه الفرحة الغامرة.

وأضاف: تأهل أربعة لاعبين إماراتيين إلى نهائيين في بطولة العالم، دليل واضح على المكانة التي وصلت إليها رياضة الجو جيتسو الإماراتية، بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، والمتابعة الحثيثة للاتحاد برئاسة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وهذا الإنجاز هديتنا للوطن ولهم جميعاً ولشعب الإمارات.

وبعد أن حققت حمدة الشكيلي ذهبية وزن 48 كجم، واعتلت منصة التتويج، قالت بهذه المناسبة: سعادتي لا توصف بإهداء الإمارات هذه الميدالية الذهبية التي تحققت بفضل الكثير من التضحيات والاستعدادات الجادة، برفقة زملائي في المنتخب، وكنّا نرغب في ترجمة الدعم الذي توفره لنا الدولة إلى إنجازات على أرض الواقع، واستثمار الجهد والتضحيات في المعسكر التدريبي الخارجي للحفاظ على القمة، وبعد تلك الفرحة لا وقت للراحة، لأن الاستحقاقات كثيرة، والبطولات متوالية في النصف الثاني من العام الجاري.

وتوجهت الشكيلي بالشكر لكل من أسهم في دعم مسيرتها ومسيرة زميلاتها في البطولة، وخصّت بالذكر اتحاد الجو جيتسو والجهاز الفني، مؤكدة أن هدف بنت الإمارات على الدوام، هو تحقيق الفوز والمركز الأول في أي بطولة تخوضها.

وأثبتت البطلة شمّا الكلباني الفائزة بذهبية بطولة العالم لوزن 63 كجم جدارتها العالمية، بعد تفوقها في معظم النزالات بالإخضاع.

وقال: أهدافنا كانت واضحة منذ البداية، دخلنا أجواء البطولة متسلحين بأعلى درجات الإصرار والتركيز للاحتفاظ باللقب وخرجنا بالعديد من المكاسب، فطموحنا لا حدود له ونحن متعطشون للمزيد من الألقاب. هذا الإنجاز سيشكل حافزاً كبيراً لنا لتحقيق المزيد من الإنجازات والحفاظ على القمة العالمية.



