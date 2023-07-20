26 لاعباً في قائمة «الأبيض» لمعسكر النمسا



أبوظبي (الاتحاد)



يستعد المنتخبان الأول والمنتخب الأولمبي تحت 23 سنة للسفر إلى النمسا، حيث المعسكر الخارجي الذي يُقام من 28 يوليو الجاري إلى 10 أغسطس المقبل، استعداداً للمشاركات الإقليمية والقارية والعالمية المقبلة، إذ يستعد المنتخب الأول للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا المقررة في العاصمة القطرية الدوحة مطلع العام المقبل، فيما يستعد «الأولمبي» للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي تقام في سبتمبر المقبل بنظام التجمع في الصين.

وتضم قائمة المنتخب الأول 26 لاعباً، وهم خالد عيسى، بندر الأحبابي، يحيى نادر، أحمد برمان «العين»، علي خصيف، عبدالله إدريس، خليفة الحمادي، محمد العطاس، علي مبخوت «الجزيرة»، عادل الحوسني، شاهين عبدالرحمن، خالد الظنحاني، الحسن صالح، ماجد راشد ، ماجد سرور «الشارقة»، عبدالرحمن صالح، يوسف المهيري، علي سالمين، كايو كانيدو، علي صالح، فابيو دي ليما «الوصل»، وليد عباس، يحيى الغساني «شباب الأهلي»، عبدالسلام محمد، أحمد عامر «اتحاد كلباء»، بلال يوسف «عجمان».

ويُعد المعسكر هو الأول لـ «الأبيض» تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو الذي تعاقد معه اتحاد كرة القدم مطلع الشهر الحالي.

في المقابل تضم قائمة المنتخب الأولمبي الذي يقوده المدرب الإسباني دينس سيلفا 26 لاعباً، وهم أحمد فوزي، أحمد محمود، محمد الوافي، نواف الحارثي، راكان وليد، زايد الزعابي «الجزيرة»، عيسى خلفان، محمد عباس «العين» خالد توحيد، مايد سعيد الكاس، حمد فهد «الشارقة»، وليد راشد، ياسر حسن، سلطان عادل

«اتحاد كلباء»، مايد الطنيجي، عبدالله عباس، محمد عبدالرحمن، علي عبدالعزيز

«النصر»، سلطان البدواوي، عبدالرحمن عادل، حارب عبدالله سهيل «شباب الأهلي»، عبدالله عبدالعزيز «عجمان»، عبدالله الحمادي «الظفرة» حمد المقبالي

«الفجيرة»، حمدان العامري «حتا»، فهد بدر «الإمارات».

وحرص اتحاد كرة القدم على إقامة معسكري المنتخبين الأول والأولمبي في ذات المنطقة، حتى يتمكن أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الأول لمتابعة الحصص التدريبية للمنتخب الأولمبي، ورصد أداء اللاعبين الذين يتم ضمهم لاحقاً لصفوف «الأبيض» في إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة الفنية للمنتخبات.

الجدير بالذكر أن قائمتي المنتخبين الأول والأولمبي خلت من لاعبي الوحدة الذي يُشارك في كأس الملك سلمان للأندية، التي يُنظمها الاتحاد العربي في مدينة أبها السعودية من 27 يوليو إلى 12 أغسطس.

