«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»



الشارقة (الاتحاد)



أكد نادي الثقة للمعاقين جاهزيته للمشاركة في مختلف فئات الدورة الأولى، من جائزة سمو الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، مثمناً الدور الكبير الذي تسهم به الجائزة في إعداد جيل قيادي مؤهل ومتميز في كل مجالات العمل الرياضي.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وفد جائزة سمو الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، والذي يضم كلاً من: محمد علي بن حماد مشرف لجنة الفعاليات والعلاقات العامة بمجلس أمناء الجائزة، ومريم شهيل رئيس لجنة الفعاليات والعلاقات العامة، وعبير الحميدي رئيس لجنة المعايير الفنية، وشيخة السالمي عضو لجنة التسويق والاتصال، ومريم سعيد النعيمي عضو لجنة الفعاليات والعلاقات العامة، بحضور كلثم عبيد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وعبد الغفور علي الرئيسي ومريم الشحي أعضاء مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وأحمد سالم المظلوم السويدي المدير التنفيذي للنادي، والأجهزة الفنية والإدارية ولاعبي نادي الثقة.

وثمن الدكتور طارق بن خادم، الرؤية الثاقبة لسمو الشيخة جواهر القاسمي في تبني الجائزة التي يكون لها أثر كبير في نشر ثقافة التميز الرياضي على مستوى المجتمع، والتعريف بأصحاب الإنجازات الرياضية، لتصبح مثالاً يحتذى به، ولتَخلُق جيلاً يؤمن بأهمية الإنجاز الرياضي، وينشر هذا الشغف بين أقرانه وفي نطاق مجتمعه، وأن نادي الثقة للمعاقين من خلال إدارته ومدربيه ولاعبيه يكون لهم دور فعال في المشاركة في الجائزة، طامحين بالفوز بإحدى فئات الجائزة.

ومن جانب آخر، قامت عبير الحميدي، رئيس لجنة المعايير الفنية، بالتعريف بالجائزة والهدف منها، وفئات الجائزة الأربع، وهي الريادة الرياضية، والتي تضم أفضل رياضي وأفضل رياضي صاعد، وأفضل رياضي شاب، وفئة شركاء المستقبل وتشمل أفضل مؤثر إعلامي، وأفضل ناشط في المحافل الرياضية، وأفضل صانع للفرص الرياضية، وأفضل موجه رياضي، وأفضل أسرة، وأفضل مؤسسة داعمة رياضياً وأفضل مؤسسة داعمة مادياً، وفئة إنجاز العمر، وفئة شخصية العام، والتي أحدثت طفرة في المجال الرياضي التي يختارها مجلس الأمناء، كما قدم عرضاً شاملاً عن شروط ومعايير الجائزة والمستهدفين منها، والمكافأة التي يحصل عليها في فئات الجائزة، وهي وسام سمو الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي.