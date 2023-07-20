مزاينة «حيران الخيمة» تنطلق الثلاثاء



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق مزاينة حيران الخيمة الثانية، في منطقة رزين بالعاصمة أبوظبي يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة كبيرة لملاك الإبل، من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وتقام بموافقة لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وبدعم عدد من ملاك الإبل ومحبين هذه الرياضة، وتتضمن المنافسات 3 فئات، هي «الوضح» و «المحليات» و«المجاهيم»، على مدار ثلاثة أيام، خُصصت لها 7 أشواط.

ويشهد اليوم الأول إقامة شوط «الوضح»، ويحصل من خلاله الفائز بالمركز الأول على سيف وجائزة نقدية، بالإضافة إلى جوائز مالية للفائزين إلى صاحب المركز العاشر.

وفي اليوم الثاني خصصت اللجنة المنظمة 3 أشواط للمحليات الأصايل، حيث يحصل صاحب المركز الأول في الشوط الرئيسي على سيف وسيارة لاند كروزر بيكب، وجوائز قيمة لبقية المراكز إلى صاحب المركز العاشر.

وفي الشوطين الثاني والثالث المفتوح والإنتاج، يحصل الفائزون بالمراكز من الأول إلى العاشر على جوائز نقدية قيمة،

وفي اليوم الأخير والخاص بالمجاهيم، يحصل الفائز بالشوط الرئيسي على سيف وسيارة لاند كروزر بيكب، وبقية المراكز إلى صاحب المركز العاشر على جوائز نقدية قيمة، ويحصل الفائزون بالشوطين الثاني والثالث للمفتوح والإنتاج من المركز الأول إلى العاشر على جوائز نقدية قيمة.

وقدم حريز حمد المنهالي رئيس اللجنة المنظمة للمزاينة الشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة على الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الهجن بشكل عام، ومزاينة الإبل بشكل خاص، وقال المنهالي إن مزاينة حيران الخيمة تشهد إقبالاً منقطع النظير من جميع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للمردود الكبير الذي شهدته النسخة الأولى من خلال الجوائز أو قوة المشاركة، وأوضح المنهالي أن اللجنة حرصت على تواجد جميع اللجان الخاصة بمزاينة الإبل، وعلى راسها اللجنة الطبية والخاصة بالعبث، وذلك لضمان المشاركة العادلة للجميع وكشف المخالفات والعبث للإبل الحاضرة طوال أيام المسابقة.

وأكد المنهالي أن اللجنة المنظمة حرصت على توفير سبل الراحة للمشاركين، وذلك بتخصيص خيمة مكيفة تتسع لأكثر من 2500 مشارك، موضحاً بأن جميع اللجان باتت على أتم الجاهزية لاستقبال المنافسة يوم الثلاثاء المقبل.