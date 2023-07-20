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الرياضي

«المبارزة» يشارك في بطولة العالم بإيطاليا

«المبارزة» يشارك في بطولة العالم بإيطاليا
20 يوليو 2023 21:30

 
دبي (وام)


يشارك منتخب المبارزة في بطولة العالم للكبار للمبارزة للفردي والفرق، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية، من 22 إلى 30 يوليو الجاري، بمشاركة 100 دولة. 

يمثل منتخب الإمارات في البطولة، اللاعبون خليفة العبري في سلاح السابر، وحمد الجلاف في الفلوريه، ومحمد المازمي في سلاح الايبيه.
وأكد علي المرزوقي المدير التنفيذي لاتحاد المبارزة، أن البطولة تحظى بأهمية كبرى، لأنها من المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، ما يعني مشاركة أبرز اللاعبين فيها.
وقال إن الإنجاز التاريخي، الذي حققه المنتخب في دورة الألعاب العربية بالجزائر، أصبح بمثابة نقطة انطلاق لما هو قادم، ومحفز لمزيد من الإنجازات في المشاركات المقبلة. 

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وكان منتخب المبارزة حقق نتائج تاريخية في الدورة العربية، وحصد 3 ميداليات، للمرة الأولى، بواقع فضيتين في مسابقتي الفلوريه للرجال والإيبيه للسيدات، وبرونزية الفرق للفلوريه. 

وأوضح المرزوقي أن منتخب الإمارات يشارك في بطولة العالم، بهدف جمع النقاط المؤهلة للأولمبياد، وتحسين التصنيف العالمي للاعبين، مشيراً إلى أن المبارزة الإماراتية تمر بمرحلة صحوة جديدة، شهدت إطلاق هوية وشعار جديدين، وأفكار تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2023 الداعمة لمستقبل الرياضة الإماراتية.
واختتم مؤكداً أن بطولة العالم بإيطاليا تعد المحطة الأساسية لمنتخب المبارزة، قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، المقررة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر القادمين.

 

الإمارات
المبارزة
ميلانو
إيطاليا
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