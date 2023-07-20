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الرياضي

قرقاش: «الطائرة للناشئين» يعسكر في روسيا البيضاء

قرقاش: «الطائرة للناشئين» يعسكر في روسيا البيضاء
20 يوليو 2023 21:00

 
علي معالي (دبي)

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أكد أسامة قرقاش نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، أن المرحلة المقبلة تشهد العديد من الأمور المهمة في مسيرة اللعبة، سواء على مستوى المنتخبات أو المسابقات المحلية والمشاركات الخارجية.
وقال: هدفنا الآن تجهيز منتخب الناشئين تحت 17 سنة، لخوض بطولة غرب آسيا بمدينة جدة السعودية من 18 إلى 26 أغسطس المقبل.
وأضاف: ويتم إقامة معسكر للمنتخب بروسيا البيضاء في بداية أغسطس، وقبل التوجه إلى السعودية، وهناك حالة تركيز كبيرة مع هذه المرحلة السنية والبطولة أيضاً.
وقال: خلال الموسم الماضي نجحنا في وجود الجماهير بالمدرجات، ونال ذلك إشادة الجمعية العمومية للاتحاد، وفي الموسم الجديد، لدينا العديد من الأفكار التي تسهم في زيادة أعداد الجماهير، مع ارتفاع مستوى اللعبة وقوة المنافسة، ويسعى الاتحاد لاستحداث بطولة للجاليات، وهناك موافقة عليها، ولكن يتم بحث الآلية الخاصة بها، لأن تكون إضافة جديدة للمسابقات المحلية.
وقال أسامة قرقاش: تواصلنا مع الاتحاد الدولي للطائرة، لرغبتنا في أن تسهم الإمارات في جولة من جولات الدوري العالمي، فضلاً عن التواصل مع المجالس الرياضية للحصول على دعمهم وموافقتهم، والتعاون من مجلس دبي الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي، وتحدثنا معهما في هذا الشأن.

الإمارات
الكرة الطائرة
أسامة قرقاش
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