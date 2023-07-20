راشد آل علي نائباً لرئيس «آسيوي الكاراتيه»



علي معالي (دبي)



اُختير راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس اتحاد الكاراتيه، نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي، للمرة الثانية على التوالي، في الدورة الانتخابية 2023- 2027، وذلك في الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، في ماليزيا على هامش بطولة آسيا، وحضر الاجتماع الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي.

وقدم الرزوقي وأعضاء المجلس الجديد التهنئة إلى راشد آل علي، مؤكداً أن ما تحقق يعد إنجازاً، بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به أبناء الإمارات على المستوين الإداري والرياضي، كما تلقي راشد آل علي التهنئة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه وجميع أسرة اللعبة بالدولة.

يذكر أن راشد آل علي أختير ليكون عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي في أكتوبر 2022، في انتخابات الاتحاد الدولي والمكتب التنفيذي، التي جرت في اجتماع الجمعية العمومية على هامش بطولة العالم للناشئين والشباب في «النسخة 12» بتركيا، ليكون ممثلاً للاتحاد الآسيوي بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وتبدأ صباح الجمعة فعاليات بطولة آسيا للكبار، ويشارك في اليوم الأول منتخبنا الوطني باللاعب عبدالغني محمد «الكاتا الفردي»، واللاعبة حوراء العجمي تحت 50 كجم، واللاعبة سارة العامري تحت 61 كجم.