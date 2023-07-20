مولر يغيب عن الجولة الآسيوية

ميونيخ(د ب أ)

تأجلت عودة توماس مولر، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، لتدريبات الفريق لتزداد احتمالية غيابه عن جولة الفريق لآسيا، استعداداً للموسم الجديد، بسبب مشكلة في الفخذ.

وقال توماس توخيل، مدرب الفريق، في معسكر تدريبات بايرن في روتآخ-إجرن: "ستكون الأمور صعبة، ندرس حاليا ما إذا كان من المنطقي أن يتعافى هناك أم ستكون الموارد والفرص أفضل في ميونيخ، لكي ينضم إلينا بشكل كامل في المران عقب جولة آسيا".

وغادر مولر "33 عاماً" معسكر الفريق في روتآخ-إجرن مطلع هذا الأسبوع ليتدرب بشكل منفرد. وكان اللاعب عانى من مشاكل في الفخذ قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم التي أقيمت العام الماضي بقطر. وتبدأ جولة بايرن في آسيا يوم الاثنين وتستمر حتى 3 أغسطس المقبل وتتضمن خوض ثلاث مباريات ودية في طوكيو وسنغافورة.

وتحوم الشكوك أيضا حول قدرة إيريك ماكسيم تشوبو موتينج على السفر مع الفريق بسبب مشاكل في الركبة. وقال توخيل إن الأيام القليلة المقبلة ستظهر ما إذا كان من المنطقي اصطحاب مولر مع الفريق من عدمه. وشارك كيم مين جاي في مران الفريق الأخير، اليوم الخميس، بمعسكر روتآخ-إجرن، بعد الانتهاء من الخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية.

في الوقت نفسه، يواصل مانويل نوير حارس مرمى الفريق برنامجه التدريبي المنفرد على جانب الملعب، حيث يتدرب من أجل العودة بعد شفائه من كسر في الساق.

ويتوقع أن ينضم المدافع ماتياس دي ليخت لتدريبات الفريق في الأيام المقبلة، عقب تعافيه من إصابة في ربلة الساق. ويبدأ بايرن ميونيخ الموسم يبوم 12 أغسطس بمواجهة فريق لايبزج في كأس السوبر الألماني، كما يفتتح حملته في الدوري الألماني بعدها بستة أيام أمام فيردر بريمن.