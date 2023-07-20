«أبوظبي البحري» يطلق معسكره الصيفي بالتعاون مع «البحرية»

أبوظبي(الاتحاد)

برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أطلق النادي معسكره الصيفي لموسم 2023 والذي سينظم على كورنيش العاصمة أبوظبي، تحت شعار صيف أبوظبي البحري ويتضمن 26 منافسة رياضية ترفيهية وتعليمية مختلفة بالمعسكر الحافل الذي يبدأ من 24 يوليو حتى 19 أغسطس.

وكشف النادي عن توقيع اتفاقية شراكة مع أبوظبي البحرية لتكون شريكاً من خلال تنظيم المعسكر الصيفي، الذي ينطلق على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، فيما يمثل أحد أكبر التجمعات التي تختص بتعليم الأطفال والصغار أساسيات الإبحار في العديد من الرياضات البحرية، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي متكامل خاص بالنشاط البحري.

ووجه سالم الرميثي مدير عام النادي، الشكر إلى أبوظبي البحرية والتي حرصت على التواجد ودعم المعسكر الصيفي، مؤكداً أن ذلك يعكس التعاون الدائم بين المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي، وقال: تواجد أبوظبي البحرية شريكاً في تنظيم المعسكر الصيفي يرسخ مبدأ مهماً في التعاون بين كافة المؤسسات الوطنية، ويعكس الحرص على دعم الأنشطة والرياضات الصيفية التي تملأ فراغ الشباب بما هو مفيد.

وأكد سالم الرميثي أن تنظيم وإقامة المعسكر الصيفي، يأتي إيماناً من النادي بأهمية إثراء وقت الشباب بما هو مفيد، وتوسيع نطاق المعرفة والمهارة لديهم وقال: تأتي فترة الصيف دوماً كي تكون ملهمة للصغار والشبان، وسنركز من خلال المعسكر الصيفي على تطوير مهارة المشاركين وقدراتهم من خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة البحرية.

من جهته أشاد سيف المهيري مدير عام أبوظبي البحرية، بالمعسكر الصيفي الذي ينظمه النادي خلال فترة الصيف، وما يقدمه من أهداف وقيم عبر البرنامج البحري المتكامل للنشاطات التي يضمها المعسكر، وأكد أن هذه المعسكرات تمثل وجهة مثالية لجذب الأهالي وإشراك أطفالهم باستغلال وقت فراغهم في كل ما هو مفيد، وأضاف: رعايتنا مثل هذه الأحداث يأتي في إطار الحرص على تعزيز الشراكة مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والتي تمتد عبر الكثير من الفعاليات الرياضية المختلفة على مدار موسم النادي، وأيضا إيمانا منا بأهمية دعم وقت الشباب بما هو مفيد في فترة الصيف.

الجدير بالذكر أن المعسكر سينطلق تحت شعار صيف أبوظبي البحري وسيضم فعاليات متنوعة أبرزها كرة قدم وطائرة شاطئية، التجديف الواقف، السباحة، الغوص، الأمن والسلامة في الرحلات البحرية، الرياضات البحرية التراثية، التجديف بالكاياك وقوارب الشراع والتجديف الحديث، وسيشتمل على تعليم الأساسيات طوال فترة المعسكر لكل الراغبين في التسجيل عبر قسم أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية.