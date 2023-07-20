«كوديز ويش» يتصدر تصويتات «البريدرز كب»

عصام السيد (أبوظبي)

احتل «كوديز ويش» لجودلفين، الفائز بكلتا سباقيه هذا العام، صدارة التصويتات المجدولة لتصنيفات بطولة البريدرز كب الكلاسيكية لعام 2023، بعد الأسبوع الأول، وهو التصنيف الأسبوعي الذي يختار أفضل 10 خيول في المنافسة على البريدرز كب الكلاسيكي للفئة الأولى، والذي تبلغ جائزته 6 ملايين دولار، وينطلق بمضمار سانتا انيتا في أركاديا بكاليفورنيا، في 4 نوفمبر المقبل.

وتصدّر «كوديز ويش»، البالغ من العمر 5 سنوات والمنحدر من نسل «كيرلين» الفائز بكأس البريدرز كب الكلاسيكي، القائمة برصيد 287 صوتاً، بما في ذلك 22 صوتاً من أصحاب المركز الأول.

وفاز «كوديز ويش»، الذي يدربه بيل موت، بسباقات تشرشل داونز ستيكس (للفئة الأولى) ومتروبوليتان هانديكاب (للفئة الأولى) في بيلمونت بارك هذا العام، وهو فائز مسبقاً ببطولة البريدرز كب مايل الرملي للفئة الأولى في العام الماضي.

وسجّل «كوديز ويش» فوزه الرابع على التوالي في سباقات الفئة الأولى مظهراً سرعة ختامية مذهلة، محولاً سباق متروبوليتان هانديكاب إلى استعراض في بيلمونت بارك، بالولايات المتحدة، يوم 10 يونيو الماضي.

هذه القصة التي بدأت بارتباط مثير بين هذا المهر والطفل كودي دورمان، الذي يعاني منذ الولادة من اعتلال جيني يدعى متلازمة وولف هيرشورن، سبق أن تجاوزت مستوى قصص هوليوود بانتصارات حققها الموسم الماضي في فوريجو ستيكس.

ومن المتوقع أن يبدأ «كوديز ويش» استعدادات بخوض سباق ويتني للفئة الأولى لمسافة 1800 متر، في مضمار ساراتوجا للسباق في 5 أغسطس، ويعد سباق ويتني أحد سلسلة تحديات كأس البريدرز، التي تؤهل الفائز مباشرة للمشاركة في السباق البريدرز كب الكلاسيكي.