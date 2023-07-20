نجم ليفربول يزور «دبي لأصحاب الهمم»



دبي (الاتحاد)



أشاد أبوبكر تيتي كامارا لاعب ليفربول السابق، بالدور الكبير الذي يلعبه نادي دبي لأصحاب الهمم، من خلال تمكين هذه الفئة في المجتمع، وجهده في تهيئتهم من أجل الاندماج الكامل في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، مما كان المرود الإيجابي على مسيرتهم على الصعد كافة، واصفاً «دبي لأصحاب الهمم»، بأنه نادٍ نموذجي وشامل.

جاء ذلك خلال زيارته إلى «دبي لأصحاب الهمم»، وحضوره جانباً من فعاليات النشاط الصيفي، بحضور ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس الإدارة، حيث اطلع اللاعب على مرافق «دبي لأصحاب الهمم»، ومبادراته المختلفة وأنشطته وبرامجه الرياضية والثقافية، وسعيه لتسخير كافة الإمكانات للأعضاء باختلاف إعاقاتهم التي تتناسب مع قدراتهم، بما يؤهلهم للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية المحلية والدولية.

وأعرب كامارا عن سعادته بمشاهدته من فعاليات، مبيناً أن إرادة «أصحاب الهمم» مفخرة بما يقدموه من مستويات رائعة، تؤكد الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الفئة من الإمارات، وأن هذه النجاحات ليست من فراغ، وإنما نتاج طبيعي ومنطقي للاهتمام الكبير.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد، أن حرص نجوم الرياضة في العالم، على زيارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ولاسيما لاعبي كرة القدم له دلالات عديدة، من ضمنها أن الرياضة لا تعرف الحدود ولا التمايز، مما يؤكد مكانة دبي في ترسيخ مبادئ دمج «أصحاب الهمم» مع كافة أطياف المجتمع، وتأكيد دور الرياضة المجتمعي، وتحديداً كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم في وجهها الآخر الذي يحمل أبعاداً اجتماعية وإنسانية.