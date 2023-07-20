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الرياضي

عيسى هلال يزور «المخيم البحري» في خورفكان ودبا الحصن

عيسى هلال يزور «المخيم البحري» في خورفكان ودبا الحصن
20 يوليو 2023 14:44

 
الشارقة (الاتحاد)

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زار عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، المخيم الصيفي البحري «عطلتنا غير» الذي ينظمه نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، في مدينتي خورفكان ودبا الحصن، بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار شروق، وبلدية دبا الحصن من 1 يوليو إلى 31 أغسطس. 
واستعرض أحمد الحساني مدير مركز الاستراتيجية والمستقبل في النادي الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والرياضية التي يتضمنها المخيم، بوصفه جزءاً من استراتيجية النادي البحري، لاكتشاف الموهوبين وتبينهم في الرياضات البحرية.
وقدم الحساني توضيحاً مفصلاً حول البرامج، وأهميتها في تبني وتطوير المواهب الناشئة في الرياضات البحرية، وتهيئتهم للمنافسة في المحافل المحلية والعالمية.
وأكد مدير مركز الاستراتيجية والمستقبل في نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أن المخيم الصيفي ليس فقط مكاناً للترفيه، ولكنه منصة مهمة لتنمية المهارات وتطوير القدرات، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية والأنشطة التي تتعلق بالرياضات البحرية، منوهاً إلى الدور الحيوي للمخيمات الصيفية في تبني أوقات فراغ الناشئة، واستقطاب الموهوبين منهم وتبينيهم وإعدادهم لتمثيل النادي في المحافل المحلية والدولية. 
وثمن عيسى هلال الحزامي الجهد الكبير الذي يوليه طاقم عمل المخيم الصيفي البحري، في سبيل إنجاح المخيم وتوفير بيئات صحية للأطفال لقضاء أوقات فراغهم في فترة الصيف، والتمتع بأوقاتهم بشكل مفيد وممتع ضمن بيئة صحية وآمنة، ومعبراً عن امتننانه للقائمين على المخيم والتزامهم بتطوير الرياضات البحرية وتشجيع المواهب.

الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
عيسى هلال
نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية
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