«الإمارات القابضة للسيدات» يكشف عن قميصه بطواف فرنسا 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات القابضة ADQ، عن مشاركة فريق السيدات المحترف الأول في الدولة، في سباق طواف فرنسا للسيدات 2023، وإطلاق حملته "حركةٌ وصحّة" الهادفة إلى إحداث تغيير إيجابي في رياضة الدراجات، وفي صحة المرأة عالمياً.وكشف الفريق عن قميص جديد ومخصص للحملة سترتديه عضوات الفريق، خلال مشاركتهن في سباق طواف فرنسا للسيدات 2023، حيث يعقد السباق في الفترة من 23-30 يوليو 2023، وجاء تصميم القميص ليرمز إلى القيم الرئيسية للفريق وهي التنوع وإتاحة الفرص، بحيث يعكس الوحدة والدعم لرياضة الدراجات الهوائية للسيدات، ويظهر التزام فريق الإمارات القابضة ADQ بقيادة التغيير الإيجابي فيها.

يجسد تصميم القميص مبادئ التنوع والعدالة وتكافؤ الفرص للسيدات في هذه الرياضة، إذ يأتي مظلاً بألوان فريق الإمارات القابضة ADQ، عارضاً رسوماً تعبيرية تمثل السيدات، مجسداً للتنوع النابض بالحياة لهن، وليسلط كذلك الضوء على التأثير الإيجابي، الذي يمكن إحداثه على النساء حول العالم من قبل المعنين بالرياضة، والمؤسسات العالمية ذات التأثير في قطاع الرياضة.

يضم فريق الإمارات القابضة (ADQ) سبعة متسابقات سيشاركن في طواف فرنسا للسيدات 2023، والذي يتألف من ثماني مراحل، تبدأ في كليرمون فيران وتنتهي بمرحلة فردية في باو. وسيقام السباق بالكامل في جنوب فرنسا، وستكون مرحلة جبال البرانس حاسمة، حيث يوجد خط النهاية على قمة كول دي تورماليه الشهيرة. الدراجون السبعة هم: سيلفيا بيرسيكو، إيريكا ماجنالدي ، كيارا كونسون ، أوليفيا باريل ، إليونورا جاسباريني ، ألينا أمياليوسيك وليزي هولدن.

وقالت كاميلا جارسيا، رئيسة الإستراتيجية في فريق الإمارات القابضة ADQ: "تتوافق هذه الحملة وما تمثله من قيم، مع ما نؤمن به في فريق الإمارات القابضة ADQ من أهمية تمكين النساء، وما نلتزم به من إضافة قيمة للرعاة والمستثمرين والمشجعين والرياضيين وكل الفرق في الرياضات النسائية".

وتابعت جارسيا: "يعمل فريق الإمارات القابضة ADQ من أجل تطوير رياضة ركوب الدراجات للسيدات بشكل سليم، ويدافع عن قيم العدل والمساواة في الفرص، ويسعى لزيادة شعبية رياضة الدراجات الاحترافية للسيدات في جميع المجالات. ويلتزم بمساعدة لاعباته على كافة الأصعدة، بما في ذلك التطوير الفني والمادّي وغير ذلك. نتوجه بالشكر لرعاتنا وشركائنا والمعنيين وأصحاب المصلحة على دعمهم، كما نهنئهم على هذه المساهمة الرائعة والنقلة المهمة في مسيرتنا منذ تأسيس الفريق".

يعد سباق طواف فرنسا للسيدات فرصة مثالية لزيادة التعريف بحملة "حركةٌ وصحّة " ومنصة للترويج لها. ومن خلال ارتداء هذا القميص المميز، يهدف فريق الإمارات إلى إلهام وإشراك الجماهير حول العالم، في دعم ممارسة السيدات لرياضة ركوب الدراجات الهوائية.

تسعى الحملة لتغيير الرؤى، والتحول من النظر إلى الرياضة النسائية على أنها أمر ثانوي، إلى الاعتراف بأنها ضرورة. كما تعمل الحملة على المساهمة في خلق مستقبل تزدهر فيه رياضة ركوب الدراجات للسيدات، من خلال دعم الفرص المتاحة. كما يدعو فريق الإمارات ADQ الجمهور والقادة في هذا المجال إلى الاتحاد معاً، لإحداث التغيير الملموس للمرأة في هذه الرياضة.