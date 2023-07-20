تفوق سعودي في «أمازون ماسترز» للرياضات الإلكترونية

الشارقة (الاتحاد)

نظم مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، بالشراكة مع «جامعة أمازون للرياضات الإلكترونية»، نهائيات الدورة الثانية من «بطولة أمازون مينا ماسترز للرياضات الإلكترونية» في مقره بالجامعة الأميركية بالشارقة، عبر منافسة أكثر من 3500 طالب من أكثر من 90 جامعة من الإمارات والسعودية والمغرب ومصر للوصول إلى النهائيات، التي أقيمت بحضور محبي هذا النوع من الرياضات وتم بثها مباشرة عبر الإنترنت.

وشهدت البطولة التي أقيمت بالتعاون مع «مينا تك»، تنافس الفرق الجامعية المتأهلة للتصفيات النهائية للتحدي على لقب بطل الجامعة الإقليمي في البطولة، حيث حصد فريق «أكاديمية نصر» السعودية مسابقة فالورانت، في حين فاز فريق «وينرز كيو» السعودي أيضاً بتحدي ليج أوف لاجندز.

وتميزت الدورة الأخيرة بفتح أبوابها لعشاق الرياضات الإلكترونية لحضور النهائيات بشكل مباشر وتشجيع اللاعبين والتفاعل معهم، مع دعوة عدد من مؤثري التواصل والترفيه في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى بث عالمي مباشر مع تعليق باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت نجلاء المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال: «هذه البطولة أكثر من مجرد منافسة للفوز بالكأس، فهذه الألعاب أصبحت محفزاً للنمو والتمكين والإبداع، ومن خلال توفير منصة احترافية لعشاق الرياضات الإلكترونية، تقدم استضافة فعاليات كبرى مثل بطولة أمازون مينا ماسترز للرياضات الإلكترونية للطلاب الجامعيين فرصة فريدة لتوجيه شغفهم نحو مسارات النمو، ممهدة الطريق أمامهم للتطور والتقدم في حياتهم الشخصية والمهنية والأكاديمية».