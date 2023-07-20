«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا

مراد المصري (دبي)

دخل فريق الوصل أجواء المرحلة الثانية من معسكره الخارجي الذي يقيمه حالياً في النمسا، مع اكتمال عناصر المجموعة بانضمام الثنائي سياكا وأداما ديالو بعد استخراج التأشيرات اللازمة، إلى جانب تواجد السويسري هاريس سيفروفيتش، ومن قبله المغربي سفيان بوفتيني وعلي سالمين.

ويستكمل الفريق حالياً بقيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، خوض المزيد من المباريات الودية، بعدما لعب مباراة ودية واحدة فقط في النمسا، وتفوق على ماتشفا شاباتس الصربي بهدف دون مقابل، مع سعي المدير الفني لتطبيق المزيد من أفكاره، وإدخال المهاجم السويسري الجديد مع باقي عناصر الفريق مع بداية العمل الجوانب التكتيكية للموسم المقبل.

وجاء نجاح «الإمبراطور» بحسم ملف اللاعبين الأجانب، باعتماد الخماسي السويسري هاريس سيفيروفيتش، والمغربي سفيان بوفتيني، والكولومبي أليكسيس بيريز، والأرجنتينيين جرونيمو بوبليتي ونيكولاس خمينيز، ليمنح الفرصة للمدرب من أجل العمل مبكراً خلال المعسكر الخارجي للتحضير لمنافسات الموسم المقبل، ودخول جميع عناصر الفريق بنفس الجاهزية البدنية والفنية، مع التركيز الكامل على زيادة الانسجام بين كافة اللاعبين، ومنح المدرب الأجواء اللازمة لنقل أفكاره للمجموعة، بحكم أنه بدأ هذه المهمة الشهر الماضي فقط، ولديه طموح كبير من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد طول غياب.

ويتابع عشاق الوصل المستجدات بشأن الفريق والمعسكر الخارجي بشكل دائم، وسط تفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، تعكس شعبية «الفهود»، حيث تمنى الجماهير نفسها بأن ترى الفريق مختلفاً في الموسم المقبل، مع ترقب جديد بأن تتميز جماهير «الإمبراطور» في دعم الفريق مثلما كان حضورها لافتاً على المدرجات، حيث تصدرت مبادرة «دوري الجماهير» في عدد كبير من الجولات خلال الموسم الماضي، سواء على صعيد أكثر الجمهور الحاضرة للفريق المضيف أو الزائر.