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الرياضي

آخرهم جوميز.. إنتر ميامي يواصل الدعم بالصفقات

آخرهم جوميز.. إنتر ميامي يواصل الدعم بالصفقات
20 يوليو 2023 14:04

ميامي(أ ف ب) 
أعلن إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الباراجوياني الواعد دييجو جوميز «20 عاماً» لمدة عامين ونصف العام قادماً من نادي ليبرتاد، حيث قضى المدرب الأرجنتيني الجديد للنادي الأميركي خيراردو «تاتا» مارتينو فترتين.
وبات جوميز ثالث تعاقدات إنتر ميامي بعد النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو بوسكيتس.
ومن المتوقع أن ينضم الإسباني الآخر جوردي ألبا إلى زميليه السابقين في برشلونة في الأيام المقبلة.
وقال المدير الرياضي لميامي كريس هندرسون: «دييجو لاعب وسط جيد ونعتقد أنه سيساهم في جميع خطوط الفريق»، مضيفاً: «نؤمن بقدراته وإمكانياته، ونشعر بأنه سيكون إضافة قوية لفريقنا ونحن ندخل هذه المرحلة التالية من التطور في إنتر ميامي».
وخاض جوميز 51 مباراة مع ليبرتاد وساهم في تتويجه بلقبين للدوري الباراجوياني «بطولة الافتتاح». حمل شارة قيادة منتخب الباراغواي تحت 20 سنة والذي لعب معه 10 مباريات، قبل أن يبدأ مشواره مع المنتخب الأول في الأول من سبتمبر الماضي، ولعب معه ثلاث مباريات حتى الآن.
وكان المالك الإداري لنادي إنتر ميامي خورخي ماس أكد الثلاثاء، أنه يتوقع المزيد من التعاقدات في هذه النافذة الصيفية.
وقال ماس إن لاعب الوسط الأرجنتيني الواعد فاكوندو فارياس «20 عاماً» لديه اتفاق شفهي للانضمام إلى النادي، مضيفاً أن المحادثات جارية أيضاً مع موهبتين شابتين من الدوري الأرجنتيني، ويتعلق الأمر بقطب دفاع راسينج كلوب توماس أفيليس ومهاجم نيولس أولد بويز بريان أجيري.
وأشار ماس أيضاً إلى أن المهاجم السابق لبرشلونة وليفربول الإنجليزي ومنتخب الأوروجواي المخضرم لويس سواريز «36 عاماً»، من المرجح أن يكون بين المنضمين إلى صفوف الفريق، في حال نجح في فسخ عقده مع غريميو البرازيلي.
وقال: «لا أعرف كيف يمكن أن يترك لويس سواريز جريميو. لكن إذا فعل ذلك فنحن أحرار في التحدث مع لويس وإحضاره إلى إنتر ميامي. هذه الاحتمالية ستكون موجودة».
ومن المرجح أن يخوض ميسي وبوسكيتس أول مباراة لهما مع فريقهما الجديد غداً «الجمعة» ضد كروس أزول المكسيكي في كأس الدوريين الأميركي والمكسيكي.

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