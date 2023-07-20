ماثيوس يبحث عن كتابة التاريخ مع الشارقة



علي معالي (دبي)



تنتظر جماهير الشارقة من البرازيلي أليسون ماثيوس، أن يقدم «بصمة» مع «الملك» في الموسم الجديد، لما يملكه «المهاجم الشاب» من قدرات عالية ومتميزة تجعل منه واحداً من المواهب بملاعبنا خلال موسم 2023- 2024.

ومن المتوقع من خلال مسيرة أليسون ماثيوس «19 عاماً»، أن يتفوق في مستواه على الإسباني باكو ألكاسير، وربما يصبح المهاجم الأساسي، إذا تأقلم سريعاً مع زملائه والأجواء، وهو ما يخطط له «القناص الجديد».

يلعب أليسون ماثيوس في «قلب الهجوم»، وأحد أبرز لاعبي «شباب سانتوس»، وصنع أرقاماً جيدة قبل أن يكمل 15 عاماً، وأحرز 21 هدفاً عام 2019، متفوقاً في هذه المرحلة السنية على النجم الشهير نيمار لاعب «السامبا»، وباريس سان جيرمان الحالي الذي أحرز 15 هدفاً عام 2007، ويملك ماثيوس موهبة في التهديف والمراوغة والانطلاق من طرفي الملعب والعمق، ما جعل العيون تتجه إليه، سواء بالدوري الإنجليزي والبرتغالي، إلا أن «الملك» نجح في التعاقد معه.

وعبر البرازيلي الجديد عن سعادته باللعب إلى جانب الإسباني باكو ألكاسير، وقال: كل لاعب يحلم بأن يكون مع نجوم كبار، ووألكاسير الذي دافع عن ألوان أندية كبيرة، مثل برشلونة وبوروسيا دورتموند وفياريال، لديه الخبرة الكافية، ولعب في أكبر البطولات العالمية، وأريد أن أنتهز الفرصة للتعلم منه، وكتابة التاريخ في الشارقة.

ويشعر ماثيوس بالرغبة في أن تكون انطلاقته قوية مع «الملك»، وقال: وصلت متحمساً للفرصة في الشارقة، وأينما ذهبت حاولت تقديم أفضل ما لدي، مع الالتزام التام بالعمل داخل الملعب وخارجه، وشديد التركيز وأعمل بأقصى ما أستطيع، لأتمكن من تقديم الأفضل، وأن أحصل على الثقة الكاملة من الجهاز الفني وزملائي والجماهير، وكل ذلك سيكون في «المستطيل الأخضر».

لعب ماثيوس مع جريميو وكورينثيانز من 2014 إلى 2016، ومن 2016 إلى 2019 قبل الانضمام إلى سانتوس، آخر فريق لعب له في البرازيل، ومنه إلى الشارقة، في صفقة ربما يكون لها تأثيرها على هجوم الفريق لسنوات طويلة.

وقضى اللاعب فترة في أكاديمية فيسيو بالبرتغال قبل بداية الموسم، وتوجه مع الشارقة إلى فيينا، حيث دخل الفريق معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد.