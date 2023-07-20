ووكر يطلب الرحيل

برلين(د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي، أن المدافع الإنجليزي كايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أبلغ مدربه جوسيب جوارديولا برغبته في الرحيل عن الفريق الفائز بالثلاثية في الموسم الماضي، للانتقال لفريق بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني.

وذكرت شبكة «سكاي» التليفزيونية أن ووكر اتفق على الشروط الشخصية مع بايرن، حيث سيحصل على عقد لمدة عامين يمتد حتى 2025، مع خيار إضافة موسم ثالث. وذكر التقرير أن بايرن سيقوم الآن بتقديم عرض أولي لمانشستر سيتي يبلغ حوالي 15 مليون يورو. ولكن، من غير المرجح أن يتوصل الطرفان لاتفاق قبل أن يبدأ بايرن جولته الآسيوية الاثنين المقبل. ويتواجد سيتي في آسيا أيضاً وسيخوض مباراة ودية أمام بايرن ميونيخ في طوكيو.