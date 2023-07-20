الجمعة 21 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«أبوظبي الدولي للشطرنج» يستحدث بطولة للسفارات

«أبوظبي الدولي للشطرنج» يستحدث بطولة للسفارات
20 يوليو 2023 13:30

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك بلجيكا باليوم الوطني لبلاده
الإمارات تدرج التجارة العالمية على أجندة «COP28»


أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، استحداث بطولة السفارات للمرة الأولى، وذلك ضمن «النسخة الـ29» من المهرجان، الذي تبلغ جوائزه 300 ألف درهم، والمقررة إقامته خلال الفترة من 14 إلى 25 أغسطس المقبل، على أن تقتصر المشاركة في البطولة على العاملين بالسفارات داخل الدولة.
وأكد حسين عبد الله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، اكتمال كافة الاستعدادات لإنجاح المهرجان، والذي يشتمل على منافسات بطولة الأساتذة الرئيسية، والبطولة المفتوحة بشقيها «أ» و«ب»، وبطولة الناشئين تحت 16 سنة، وبطولة الشطرنج الخاطف المفتوحة، والناشئين، وبطولة الشطرنج العائلي، وبطولة الجاليات وبطولة الأكاديميات، بجانب العديد من البرامج المصاحبة التي أعدت للمشاركين.
من جانبه، أوضح سهيل عبد الرحيم العوضي، عضو اللجنة المنظمة مدير المهرجان، أن اللجنة تحرص من خلال هذا الحدث على إظهار الوجه الحضاري للدولة، وإبراز الجوانب الثقافية والتنموية، وتحقيق تجربة استثنائية للمشاركين والزوار.
وأشار إلى حرص اللجان المعنية على إبراز قيم وأهداف المهرجان، الذي يرسخ دوره الإيجابي في تأكيد أهمية رياضة الشطرنج، لاسيما أنه من الأحداث المهمة في أجندة الشطرنج الدولية، ويجمع بين العديد من اللاعبين المحترفين والهواة من أنحاء العالم المختلفة.

الإمارات
أبوظبي
الشطرنج
نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية
آخر الأخبار
دوناروما في المستشفى بعد «سطو مسلح»
الرياضي
دوناروما في المستشفى بعد «سطو مسلح»
اليوم 12:37
«الصقور» يتعادل مع «الأولمبي الإيراني»
الرياضي
«الصقور» يتعادل مع «الأولمبي الإيراني»
اليوم 12:30
كين يضع توتنهام بين خيارين
الرياضي
كين يضع توتنهام بين خيارين
اليوم 12:27
سان جيرمان يضيف ودية إلى جولته الآسيوية
الرياضي
سان جيرمان يضيف ودية إلى جولته الآسيوية
اليوم 12:25
دراسة ترصد تزايد الإصابة بالسكري بين الأطفال في ألمانيا
دنيا
دراسة ترصد تزايد الإصابة بالسكري بين الأطفال في ألمانيا
اليوم 12:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©