«أبوظبي الدولي للشطرنج» يستحدث بطولة للسفارات



أبوظبي (وام)



أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، استحداث بطولة السفارات للمرة الأولى، وذلك ضمن «النسخة الـ29» من المهرجان، الذي تبلغ جوائزه 300 ألف درهم، والمقررة إقامته خلال الفترة من 14 إلى 25 أغسطس المقبل، على أن تقتصر المشاركة في البطولة على العاملين بالسفارات داخل الدولة.

وأكد حسين عبد الله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، اكتمال كافة الاستعدادات لإنجاح المهرجان، والذي يشتمل على منافسات بطولة الأساتذة الرئيسية، والبطولة المفتوحة بشقيها «أ» و«ب»، وبطولة الناشئين تحت 16 سنة، وبطولة الشطرنج الخاطف المفتوحة، والناشئين، وبطولة الشطرنج العائلي، وبطولة الجاليات وبطولة الأكاديميات، بجانب العديد من البرامج المصاحبة التي أعدت للمشاركين.

من جانبه، أوضح سهيل عبد الرحيم العوضي، عضو اللجنة المنظمة مدير المهرجان، أن اللجنة تحرص من خلال هذا الحدث على إظهار الوجه الحضاري للدولة، وإبراز الجوانب الثقافية والتنموية، وتحقيق تجربة استثنائية للمشاركين والزوار.

وأشار إلى حرص اللجان المعنية على إبراز قيم وأهداف المهرجان، الذي يرسخ دوره الإيجابي في تأكيد أهمية رياضة الشطرنج، لاسيما أنه من الأحداث المهمة في أجندة الشطرنج الدولية، ويجمع بين العديد من اللاعبين المحترفين والهواة من أنحاء العالم المختلفة.