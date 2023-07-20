«المدفعجية» يضرب شباك «نجوم أميركا»



واشنطن (أ ف ب)

حقق أرسنال الإنجليزي فوزاً ساحقاً على تشكيلة من نجوم الدوري الأميركي لكرة القدم بخماسية نظيفة في واشنطن، ضمن مباراة ودية، في إطار جولة الفريق اللندني إلى الولايات المتحدة.

افتتح أرسنال الذي حل وصيفاً لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، التسجيل بواسطة مهاجمه البرازيلي جابريال جيسوس الذي سجل كرة ساقطة من فوق الحارس بعد مرور 5 دقائق.

وسنحت فرصة جيدة لنجوم الدوري الأميركي، بإشراف نجم منتخب إنجلترا، ونادي مانشستر يونايتد سابقاً، المدرب واين روني، لكن البلجيكي كريستيان بنتيكي أضاعها.

وأضاف البلجيكي الدولي لياندرو تروسار الهدف الثاني، إثر تلقيه كرة من باكايو ساكا «23».

وعزز الإيطالي جورجينيو تقدم أرسنال من ركلة جزاء، انبرى لها بنجاح، إثر لمسة يد داخل المنطقة مطلع الشوط الثاني.

وشارك لاعب الوسط ديكلان رايس المنتقل إلى أرسنال من جاره وستهام بصفقة ضخمة بلغت 105 ملايين جنيه، في أول مباراة رسمية له في صفوف فريقه الجديد في الدقيقة 63.

وخرج تروسار مصاباً، وحل بدلاً منه المهاجم البرازيلي جابريال مارتينيلي الذي أضاف الهدف الرابع، قبل أن يختتم الألماني كاي هافيرتز مهرجان الأهداف، قبل نهاية المباراة بدقيقة، مسجلاً باكورة أهداف مع فريقه الجديد، بعد انتقاله من جاره تشيلسي.