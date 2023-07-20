افتتاح «مونديال السيدات» في موعده رغم «إطلاق النار»



ويلينجتون (د ب أ)



تقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات في موعدها المحدد في نيوزيلندا اليوم «الخميس»، رغم حادث إطلاق النار في أوكلاند، والذي شهد مقتل ثلاثة أشخاص، ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم، بعدما قام رجل مسلح بإطلاق النار في موقع بناء في أوكلاند.

يذكر أن هذا الموقع يتواجد بالقرب من منطقة جماهير خاصة ببطولة كأس العالم للسيدات، والتي من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من اليوم.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في بيان إنه يقدم تعازيه للضحايا الذين فقدوا أرواحهم، وأضاف: «أفكارنا وصلواتنا تظل مع هؤلاء الذين أصيبوا في هذا الحادث المأساوي»، وذكر «الفيفا» مباشرة عقب الحادث، أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد، والأمين العام فاطمة سامورا كانا على تواصل مع السلطات النيوزيلندية.

وأضاف: «الفيفا» على اتصال دائم بالفرق المشاركة التي تأثرت بهذا الحادث، وقال البيان: يتم دعم الفرق المشاركة التي كانت على مقربة من الحادث، فيما يتعلق بأي تأثير قد يكون حدث.

وذكر «الفيفا» أن الحادث المنعزل لم يكن له علاقة بعمليات كرة القدم، وأضاف أن المباراة الافتتاحية بين نيوزيلندا والنرويج التي تقام على ملعب إدين بارك في أوكلاند ستقام في موعدها المحدد.

وقال جرانت روبرتسون وزير الرياضة إن الشرطة بالفعل «مدرجة» في الهيكل التنظيمي لـ «الفيفا» للأغراض الأمنية، وقال روبرتسون إن عددا من الفرق التي تقيم في المنطقة كلهم بخير وبصحة جيدة. وذكر رئيس الوزراء كريس هيبكنز إنه لا يوجد أي خطر على الأمن القومي، وقال: بكل وضوح، مع انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للسيدات مساء اليوم سيكون هناك الكثير من الأنظار موجهة صوب أوكلاند، وأضاف: يمكن أن يتأكد مواطنو أوكلاند والمتابعون حول العالم أن الشرطة حيدت هذا التهديد، وأنها لا تبحث عن أي أشخاص آخرين لهم علاقة بالحادث.

وقال نيك ساونتر الرئيس التنفيذي لملعب إدين بارك، إن هؤلاء الذي سيحضرون المباراة الافتتاحية يمكنهم توقع زيادة الحضور الأمني.

وذكر الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم إنه شعر بالصدمة جراء هذا الحادث، وأضاف: يمكننا التأكيد أن جميع الفرق المشاركة بأمان، ولكننا لن نتمكن من التعليق أكثر بينما لا تزال تظهر التفاصيل.

وقالت قائدة المنتخب النرويجي مارين مييلد، إن المنتخب النرويجي، الذي يقيم على بعد 400 متر من الحادث، استيقظ على صوت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة، وذكرت مييلد: في البداية لم نكن نعلم ما الذي يحدث، ولكن في النهاية كانت هناك تحديثات على التلفاز وفي وسائل الإعلام المحلية.

وأضافت: شعرنا أننا بأمان طوال الوقت، «الفيفا» لديه نظام أمني جيد في الفندق، ولدينا ضابط الأمن الخاص بنا في الفريق، ويبدو أن الجميع في حالة هدوء نستعد لمباراة اليوم بشكل طبيعي، وبعد ذلك ربما يتعين علينا أن نتأقلم إذا كانت هناك أي تعليمات من السلطات.

وأكد المنتخب الأميركي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن كل لاعبيه والطاقم الخاص به في أمان، وقال: فريقنا الأمني في تواصل مع السلطات المحلية ونحن نقوم بجدولنا اليومي.