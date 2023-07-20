فيراتي من «لا مساس» إلى «قابل للبيع»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد 11عاماً أمضاها في باريس سان جيرمان الفرنسي، لم يعد الإيطالي ماركو فيراتي غير قابل للبيع، مثلما كان في السنوات السابقة، وإنما أصبح مسموحاً له بالرحيل، إذا تلقى النادي عرضاً مغرياً لبيعه.

ويُعتبر فيراتي الذي ينتهي عقده في «صيف 2026»، أقدم لاعب في الفريق حالياً، ومن المحتمل أن ينهي مغامرته الباريسية هذا الصيف، والوقت ما زال أمامه حتى موعد غلق سوق الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن النجم الدولي الإيطالي يجذب اهتمام أتلتيكو مدريد، ومديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني الذي يعتبره أولوية أولى في صفقات هذا الصيف، من أجل دعم وسط «الروخي بلانكوس».

غير أن الصحيفة قالت إن «الأتليتي» لم يقدم حتى الآن أي عرض رسمي، في الوقت الذي يبدي فيه سان جيرمان استعداده لبيعه، ولكن ليس بأي سعر.

وإذا كانت القيمة السوقية لفيراتي تبلغ 40 مليون يورو، إلا أن صحيفة «ليكيب» قالت إن سان جيرمان قد يطلب رقماً أعلى، ما قد يصيب بـ «الفتور» رغبة «الأتليتي» في الحصول على خدماته، ولذا رجّحت الصحيفة فكرة بقائه مع سان جيرمان أكثر من احتمالات رحيله.

وتردد اسم فيراتي في إيطاليا في بداية الصيف لدى يوفنتوس وإيه إس روما، وهناك اهتمام أيضاً من جانب ليفربول الإنجليزي، فضلاً عن محاولات بعض الأندية السعودية للاقتراب منه، غير أن اللاعب لا يفكر في هذا الاتجاه الأخير في الوقت الحالي.

ووارد جداً أن يبقى ماركو فيراتي الحاصل على 9 بطولات دوري، و6 بطولات كأس فرنسا، و6 بطولات كأس الرابطة، و9 ألقاب كأس سوبر فرنسي، في ناديه الحالي، وربما كان الاحتمال الأرجح على حد قول الصحيفة الفرنسية، لأنه سعيد بحياته في باريس، وينشد الاستقرار قبل عام، من انطلاق بطولة الأمم الأوروبية «يورو 2024»، إلى جانب أنه ربما يسعى للاستفادة من وجود مدير فني خبرة، مثل الإسباني لويس إنريكي الذي يقدره كثيراً، وقد يدفعه إلى تمديد عقده مجدداً مع «الباريسي».

ولا يثير مخاوف إدارة سان جيرمان، إلا تكرار إصابات فيراتي، إذ لا يمر موسم، من دون أن يتعرض للإصابة أكثر من مرة، وربما ذلك هو السبب الذي دفع إدارة سان جيرمان إلى عدم ممانعة بيعه، طالما يحصل النادي على ما يريده مادياً.