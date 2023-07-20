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«الدفع» في حب «البارسا»!

«الدفع» في حب «البارسا»!
20 يوليو 2023 09:08

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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أصبح الإسباني أوريول روميو «31 عاماً»، رابع صفقات برشلونة هذا الصيف، بعد الألماني ألكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي، والإسباني إنيجو مارتينيز، والبرازيلي فيتورروكي الذي لن يشارك مع الفريق، إلا موسم 2024- 2025.
وكشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية النقاب عن أن برشلونة لم يدفع إلا 4. 3 مليون يورو فقط، بينما دفع اللاعب من جيبه جزءاً من قيمة الصفقة لجيرونا، وتنازل وكيله ماجيك دياز عن نسبة من عمولته، بما مجموعه 600 ألف يورو، لكي يكتمل المبلغ 4 ملايين يورو التي طلبها جيرونا.
وقالت الصحيفة إنه تم التعجيل بهذه الصفقة، حتى يلحق أوريو روميو بمجموعة الفريق المسافرة إلى الولايات المتحدة، في جولة الإعداد، قبل انطلاق الموسم الجديد.
وأضافت أن برشلونة يأمل في أن ينجح اللاعب الذي يشغل مركز الوسط الدفاعي، في سد الفراغ الذي تركه سيرجيو بوسكيتس الذي رحل إلى إنتر ميامي الأميركي، وأن يثبت أنه صفقة جيدة حقاً فنياً واقتصادياً.
وضع تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ «البارسا» عينه على روميو منذ فترة لضمه، في إطار النهج الذي يسير عليه النادي، ومفاده الحصول على أفضل اللاعبين بأقل المبالغ الممكنة أو «مجاناً».
وتبلغ مدة عقد أوريول روميو 3 سنوات، ويتضمن شرطاً جزائياً 400 مليون يورو.
ولعب روميو لمدة موسم لجيرونا، بعد انتقاله من ساوثهامبتون الإنجليزي، حيث شارك في 26 مباراة وسجل هدفين، وغادر روميو برشلونة قبل 12 عاماً، وها هو يعود إلى الفريق مجدداً، حيث بدأ بأكاديمية «لاماسيا» في 2004، واستمر حتى رحيله في 2011 إلى تشيلسي.
وسبق لروميو المولود في 24 سبتمبر 1991، أن لعب لأندية برشلونة «ب» وبرشلونة الأول، وشتوتجارت وتشيلسي وفالينسيا وساوثهامبتون وجيرو، ولعب لمنتخبات الشباب الإسبانية تحت 17 و19و20 و23سنة، وشارك في دورة الألعاب الأوليمبية 2012.

الدوري الإسباني
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تشافي هيرنانديز
جيرونا
سيرجيو بوسكتس
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