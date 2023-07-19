باريس تستضيف قمة نتس وكافاليرز بدوري السلة الأميركي

باريس (رويترز)



أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أن فريق بروكلين نتس سيواجه كليفلاند كافاليرز في ملعب أكور أرينا بباريس يوم 11 يناير 2024، في ثالث مباراة بالأوار التمهيدية للدوري الأميركي تقام في العاصمة الفرنسية.

وهناك ارتباط بين الدوري الأميركي للسلة وفرنسا، حيث يتزايد توافد اللاعبين من تلك الدولة الأوروبية أكثر من أي مكان آخر خارج أميركا الشمالية، بمن فيهم اللاعب الذي تم اختياره في المركز الأول في عملية اختيار اللاعبين لهذا العام، وهو فيكتور ويمبانياما من سان أنطونيو سبيرز.

وقال مارك تاتوم، نائب مفوض رابطة الدوري الأميركي ورئيس قطاع العمليات: «يسعدنا إعادة خبرة البث الحي للدوري الأميركي للمحترفين إلى باريس مع فريقين رائعين وهما بروكلين نتس وكليفلاند كافاليرز.

أصبحت هذه المباراة التي تستضيفها باريس وجهة لمشجعينا المتحمسين عبر جميع أنحاء أوروبا، وستبني على الزخم المذهل المحيط بكرة السلة والدوري الأميركي للمحترفين في فرنسا وفي جميع أنحاء المنطقة».

وستقام المباراة قبل ستة أشهر من استضافة باريس لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024، حيث ستحتل كرة السلة مكانة بارزة.

وفاز الفريق الأميركي على فرنسا 87-82 ليفوز بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب طوكيو عام 2021.