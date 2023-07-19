جماهير إنتر ميلان ترفض ضم «المكروه»

ميلانو (أ ف ب)



وقّع الجناح الدولي الكولومبي خوان كوادرادو مع إنتر ميلان، حسب ما أعلن النادي الإيطالي لكرة القدم، وسط غضب عارم لجماهير نيراتسوري على وصوله من الغريم اللدود يوفنتوس المنتهي عقده معه هذا الصيف.

وقال إنتر في بيان، إن اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً وقع عقداً لمدة عام واحد مع النادي بعد ثماني سنوات في يوفنتوس، فاز خلالها بخمسة ألقاب للدوري، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.

وقال كوادرادو، في تغريدة على حساب النادي «أنا سعيد جداً. أشكر الله على هذه الفرصة. بالنسبة لي، التواجد هنا شرف لي في أحد أكبر الأندية الأوروبية: أنا سعيد».

وأضاف «تلقيت الكثير من العروض واخترت إنتر ميلان لأننا جميعاً من هو إنتر ميلان على الصعيد العالمي».

وتعاقد إنتر مع كوادرادو الذي خاض 115 مباراة مع منتخب بلاده، لتعزيز مركز الظهير الأيمن في تشكيلة المدرب سيموني إنزاجي والذي يشغله الدولي الهولندي دنزل دامفريس.

وكان يوفنتوس أعلن في 30 يونيو الماضي رحيل كوادرادو البالغ من العمر 35 عاماً.

وانضم كوادرادو الذي يلعب في كمدافع وجناح ولاعب وسط أيمن، إلى صفوف يوفنتوس في عام 2015 قادماً من تشيلسي الإنجليزي، وتوج بأحد عشر لقباً مع «السيدة العجوز» بينها خمسة ألقاب في الدوري (2016، 2017، 2018، 2019، 2020) وأربعة في الكأس المحلية (2016، 2017، 2018، 2021).

وأثار التعاقد مع كوادرادو غضب جماهير إنتر الذين يمقتونه كرمز للنجاحات الأخيرة لنادي يوفنتوس، وبسبب سلسلة من الحوادث خلال مباريات الناديين، كان آخرها الخلاف الحاد مع حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش، في الوقت بدل الضائع من إياب نصف نهائي كأس إيطاليا الموسم الماضي، والتي شهدت أيضاً إساءات عنصرية من مشجعي فريق «السيدة العجوز» لمهاجم إنتر الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

وعوقب كوادرادو الذي سجّل ليوفنتوس في تلك المباراة، بالإيقاف ثلاث مباريات بسبب الإمساك بهاندانوفيتش من رقبته ولكمه.

وينظر إلى كوادرادو أيضاً من قبل المشجعين على أنه يتعمد السقوط، ويبالغ في الاحتكاك بهدف التأثير واستمالة قرارات تحكيمية، على غرار ما حصل عندما فاز بركلة جزاء حاسمة في عام 2021 ضد إنتر، عندما تعمد الاصطدام بالكرواتي إيفان بيريشيتش.

وخرج كوادرادو من مطار ليناتي في ميلانو مساء الثلاثاء منحني الرأس ورفض التحدث للصحفيين، وبعد الانتهاء من الاختبارات الطبية في اللجنة الأولمبية الإيطالية، أطلق أحد المشجعين سلسلة من الإساءات له.

وعُلقت لافتة خارج مبنى اللجنة الأولمبية كتب عليها «لقد فعلت كل ما في وسعك لتجعل نفسك مكروهاً، إذا كنت تريد تغيير ذلك فهذا يعود إليك».

ويواجه أنصار إنتر حالة غضب متعددة الجوانب، لا سيما بعد التقارير التي أفادت بأن لوكاكو قرر الذهاب إلى يوفنتوس، حيث كافح وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للتوصل إلى اتفاق من أجل بيعه مع تشيلسي الإنجليزي.

ولعب لوكاكو على سبيل الإعارة في إنتر الموسم الماضي بعدما قدّم أداءً باهتاً مع الفريق اللندني في محطته الثانية معه، عقب انتقاله إليه قبل عامين بصفقة بلغت 97.5 مليون جينه إسترليني.

إلا أنّه جعل من نفسه معشوقاً لدى جماهير نيراتسوري بعدما سجّل 64 هدفاً في 95 مباراة وقاده إلى أول لقب له في الدوري الإيطالي منذ أكثر من عشر سنوات، منهياً فترة من 11 سنة عجافاً شهدت هيمنة مطلقة ليوفنتوس على الكرة الإيطالية.