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الاتفاق يجمع قائد ليفربول مع رفيق العمر

الاتفاق يجمع قائد ليفربول مع رفيق العمر
20 يوليو 2023 00:31

لندن (أ ف ب)

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ذكرت صحيفة «ذي أتليتيك»، أن قائد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم جوردان هندرسون، سينضم إلى رفيقه السابق ستيفن جيرارد في نادي الاتفاق السعودي، بعد إبرام صفقة بين الناديين.
وقاد هندرسون البالغ من العمر 33 عاماً، ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاماً في عام 2020، بعد عام من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.
وأوضحت الصحيفة أنه تم إغراء لاعب خط الوسط الدولي الإنجليزي للانضمام إلى جيرارد، بعد أن عرضت عليه صفقة تصل قيمتها إلى 700 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، من المقرر أن يتقاضى ليفربول رسوماً قدرها 12 مليون جنيه إسترليني.
وعيِّن جيرارد مدرباً للاتفاق في وقت سابق من هذا الشهر.
وانضم هندرسون إلى ليفربول قادماً من سندرلاند في 2011 وخلف جيرارد كقائد في ملعب أنفيلد في 2015.
واستُبعد هندرسون من تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب من مباراته الودية ضد كارلسروه الألماني الأربعاء.
ومن المرجح أن يخسر ليفربول أيضاً خدمات لاعب وسطه الدولي البرازيلي فابينيو، الذي ينتقل مقابل 40 مليون جنيه إسترليني إلى اتحاد جدة بطل الدوري السعودي.
وشهدت تشكيلة ليفربول أيضاً رحيل لاعبي خط الوسط نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر في انتقالات مجانية منذ نهاية الموسم الماضي.
لكن ليفربول عزز وسط الملعب بضم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والمجري دومينيك سوبوسلاي.

جوردان هندرسون
ليفربول
ستيفن جيرارد
الاتفاق السعودي
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