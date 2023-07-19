الإمارات تستضيف اجتماع «عربي» رياضات «أصحاب الهمم»

أبوظبي (وام)

تستضيف الإمارات، غداً، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد العربي لرياضات «أصحاب الهمم»، بفندق «هيلي ريحان روتانا» بالعين، لبحث أفضل السبل التطويرية التي ترتقي بتطلعات أصحاب الهمم.

يترأس الاجتماع إيهاب حسنين، رئيس الاتحاد العربي لرياضات أصحاب الهمم رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة البارالمبية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة. وأكد حسنين أن الاتحاد العربي يعقد اجتماعه الدوري الثالث في الإمارات بدعوة من اللجنة البارالمبية الإماراتية، وتم توجيه الدعوة إلى محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية لحضور الاجتماع.

وأوضح أن الاجتماع سيشهد توقيع «بروتوكول تعاون» بين الاتحاد العربي واتحاد غرب آسيا البارالمبي برئاسة الدكتور عبدالرزاق بني رشيد، لبحث سبل التعاون بين الاتحادين، وعقد جمعية عمومية لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي، وتشكيل اللجنة القانونية، ولجنة كرة القدم للساق الواحدة، والتايكوندو، والإعلامية.

وأشار إلى أنه سيتم بحث البطولات المقبلة، والدول التي ستنظمها.

وأشاد حسنين بالكوادر الإماراتية العاملة في المجالات المختلفة في الرياضة عموماً ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص، ما يدفع الاتحاد العربي للاستعانة بجهودهم في الفترة المقبلة. وأعلن أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة بطولات رياضية عربية متنوعة في كرة الطائرة والسباحة ورفع الأثقال والبوتشيا، للارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات من أصحاب الهمم، وتمكينهم من المنافسة في البطولات العالمية.