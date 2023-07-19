«جو جيتسو الإمارات» يتصدر بطولة العالم

أولان باتور (الاتحاد)



واصل أبطال منتخب الجو جيتسو برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» حصد الميداليات لليوم الثاني على التوالي، في بطولة العالم للجو جيتسو المقامة حالياً في العاصمة المنغولية أولان باتور، بمشاركة واسعة من أكثر من 40 دولة حول العالم.

ونجح أبناء وبنات الإمارات، اليوم الأربعاء، في إضافة 4 ميداليات جديدة، ليصل الرصيد الإجمالي إلى 8 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، وبذلك يتصدّر منتخبنا الوطني الترتيب العام في المنافسات.

وتمكّن البطل خالد الشحي من تحقيق ذهبية وزن 62 كجم، مؤكداً تفوقه العالمي في هذه الفئة، خصوصاً أنها المرة الرابعة التي يتوّج فيها بطلاً للعالم، فيما نجح هزّاع فرحان في إهداء الإمارات ذهبية الوزن المفتوح، وحققت شمسة العامري فضية وزن 57 كجم، وحصد محمد السويدي برونزية وزن 69 كجم.

وفي تعليقه على منافسات أمس وأداء المنتخب، قال مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو: «قدّم لاعبونا أداءً طيباً في مواجهة مجموعة من نخبة الأبطال العالميين، وتميزت النزالات بمستويات فنية رفيعة، وأود أن أشيد بالأداء الرائع للأبطال الذين نجحوا في تخطي عدد من أقوى المنافسين في العالم.

وأضاف: فئات الأوزان التي شارك بها أبطالنا وبطلاتنا في منافسات اليوم فرضت منافسة عالية المستوى، وهذا الأمر كان متوقعاً من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي رامون ليموس، الذي درّب اللاعبين على أساليب وتقنيات جديدة، استفادوا منها لتحسين أدائهم، وطبقوا التعليمات بشكل دقيق بما قادهم إلى تجاوز جميع التحديات.

وأوضح المنهالي أن الحصيلة التي حققها منتخبنا الوطني في أوّل يومين تعتبر ممتازة، لا سيما أن بطولة العالم من أكبر وأقوى بطولات الجو جيتسو على الإطلاق، وهناك تفاؤل كبير في تحقيق المزيد من الميداليات خلال منافسات اليوم للاحتفاظ باللقب، خصوصاً أننا نتصدر التصنيف العام للبطولة.

ونجح البطل خالد الشحي في الحفاظ على لقبه في وزن 62 كجم، للعام الرابع على التوالي، في إنجاز جديد ومتميز لرياضة الجو جيتسو الإماراتية التي اعتادت خلال العقد الأخير صناعة أبرز الأبطال وتحطيم كل الأرقام.

وعبر الشحي عن سعادته بحصد الذهب، ومساهمته في رفع علم الدولة على منصة التتويج، لافتاً إلى أن الاستعداد الجيد والإمكانات التي تتوفر للاعبين في الدولة وخطط وبرامج اتحاد الجو جيتسو مهدّت الطريق نحو التفوق والريادة ورفع اسم الدولة عالياً في هذه البطولة المهمة.

وقال الشحي: نتطلع إلى الاستفادة من هذا الإنجاز، وتحفيز أنفسنا للاستعداد بشكل أكبر للمنافسات القادمة، ونعد جماهيرنا بأننا سنبقى متعطشين لحصد المزيد من الألقاب والأمجاد للوطن.



وقال هزاع فرحان بطل العالم في الوزن المفتوح، إن الفوز في بطولة العالم له مذاق خاص، خصوصاً عندما يتحقق في مواجهة أقوى المنافسين وإخضاعهم الواحد تلو الآخر، وكانت توجيهات المدرب رامون ليموس ذات تأثير كبير، خاصة في النزال النهائي، وأود أن أهدي هذا الإنجاز إلى كل بيت إماراتي، وإلى الذين آمنوا بقدراتنا ومنحونا الثقة للمنافسة في أكبر البطولات العالمية، ونحمد الله أننا كنا عند حسن الظن وحققنا ما كنا نصبو إليه.

بدورها، قالت شمسة العامري الفائزة بفضية وزن 57 كجم، إنها فخورة بالميدالية التي حققتها، على الرغم من أن الهدف كان الذهب.

وأضافت: تحقّق هذا الإنجاز نتيجة للجهود والتضحيات والاستعداد الجيد على مدار الأشهر الماضية، وأوّد أن أهديه إلى القيادة الرشيدة، وإلى مسؤولي اتحاد الجو جيتسو والجماهير ومحبي الجو جيتسو وشعب الإمارات الذي يعشق الريادة.

على صعيد آخر، تقام يوم الخميس منافسات أوزان 56 كجم، و77 كجم للرجال، و 48 كجم، و63 كجم للسيدات، بمشاركة لاعبي ولاعبات المنتخب عمر السويدي، وذياب النعيمي، ومهدي وفرّاج العولقي، وحمدة الشكيلي، وسارة الحمادي وشمّا الكلباني.

وقالت البطلة شمّا الكلباني التي تنافس في وزن 63 كجم: نجح زملاؤنا بالمنتخب في تحقيق 8 ميداليات، وضعتهم في صدارة الترتيب العام للبطولة، وتعاهدنا فيما بيننا على بذل أقصى جهد لحصد المزيد من الميداليات التي تؤكد صدارتنا، واستعدينا جيداً لهذه اللحظة، وندرك حجم المسؤولية، وسنكون على قدر التحدي بمشيئة الله.