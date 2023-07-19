بوريس بيكر: ألكاراز «الملك الجديد»!

لندن (د ب أ)

أثنى نجم التنس السابق الألماني بوريس بيكر على النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، ووصفه بأنه «الملك الجديد» للعبة التنس، وذلك إثر تتويجه بلقب بطولة ويمبلدون بفوز مثير على النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في النهائي يوم الأحد الماضي.

وتوج ألكاراز، المصنف الأول على العالم، باللقب بعد مباراة استمرت لمدة أربع ساعات و42 دقيقة أمام ديوكوفيتش المصنف الثاني على العالم.

وحقق ألكاراز اللقب الثاني له في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى وحرم ديوكوفيتش (36 عاماً) من إحراز لقب ويمبلدون للمرة الخامسة على التوالي والثامنة في مسيرته، وتحقيق اللقب رقم 24 له في بطولات جراند سلام.

وأصبح ألكاراز، البالغ من العمر 20 عاماً، أصغر لاعب يتوج بلقب ويمبلدون منذ أن توج بيكر بأول ألقابه الثلاثة في البطولة وهو في عمر الـ 17 عاماً في 1985.

وقال بيكر، المدرب السابق لديوكوفيتش، في تصريحات نشرتها صحيفة «شبورت بيلد» الأسبوعية اليوم: «شيء واحد واضح، لدينا ملك جديد - واسمه كارلوس ألكاراز».

وتوج ألكاراز بلقبه الأول في بطولات «جراند سلام» عبر بطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز» في العام الماضي، وقال بيكر إن اللاعب الإسباني أثبت جدارته للعام الثاني بالفوز على أبرز منافسيه.

وأضاف بيكر: «نوفاك ديوكوفيتش نفسه قال عقب المباراة النهائية إن ألكاراز يمثل مزيجاً من روجيه فيدرر ورافاييل نادال وهو نفسه، وهذا يشكل أكبر مجاملة على الإطلاق».