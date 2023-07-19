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الرياضي

أونانا: فرصة اللعب في اليونايتد «لا تُقاوم»!

أونانا: فرصة اللعب في اليونايتد «لا تُقاوم»!
19 يوليو 2023 16:28

ميلانو (أ ف ب)
أكد حارس المرمى الكاميروني الدولي أندريه أونانا أنه لم يتمكن من مقاومة فرصة اللعب لصالح مانشستر يونايتد الإنجليزي، قادماً من إنتر الايطالي، وذلك في مقابلة لصحيفة «كورييري ديلو سبورت» الرياضية.
ويستعد أونانا للانضمام إلى مانشستر يونايتد بصفقة تقدر بـ55 مليون يورو، بعد أن وصل إلى الإنتر الموسم الماضي بصفقة حرة وتألق في صفوفه وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال أونانا (27 عاماً) في حديث للصحيفة الإيطالية: «أريد فعلاً بدء هذه المغامرة المثيرة مع مدرب أعتبره شخصياً مايسترو».
ولعب الحارس سابقاً تحت إشراف مدرب يونايتد الحالي الهولندي إريك تن هاج، عندما كانا سوياً في أياكس أمستردام وحققا لقب الدوري ثلاث مرات.
وأضاف: «سألعب في دوري عظيم ولنادٍ عريق يملك تاريخاً كبيراً كما كانت الحال مع إنتر».
وتابع: «من المهم جداً أن تكون صريحاً وتخبر العالم الحقيقة، أنا من الأشخاص الذين يعشقون التحديات، واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في نادٍ مثل يونايتد لا يمكن مقاومته».
انضم الكاميروني إلى برشلونة الإسباني في سن الرابعة عشرة بعد أن تم رصده في أكاديمية مواطنه صامويل إيتو في موطنه.
وبعد أن أخفق في الارتقاء إلى الفريق الأول، انضم إلى أياكس في 2015 وحقق معه لقب الدوري الهولندي ثلاث مرات بإشراف تن هاج.
ومع ذلك، فقد اهتزت مسيرته مؤقتاً في عام 2021 بسبب تناوله مادة محظورة، زعم أنه تناول عن طريق الخطأ دواءً موصوفاً لزوجته وتم تخفيض إيقافه من عام إلى تسعة أشهر بعد الاستئناف في محكمة التحكيم الرياضة، وانضم إلى إنتر بصفقة حرة صيف العام الماضي بعد انتهاء عقده مع أياكس.
شارك في 24 مباراة في الدوري الإيطالي بعد أن تشارك المركز مع السلوفيني سمير هندانوفيتش، ولكنه كان حامي العرين الرئيسي في دوري الأبطال محافظاً على نظافة شباكه 8 مرات في 13 مباراة، ليسهم في قيادة إنتر إلى النهائي للمرة الأولى منذ 13 عاماً، قبل أن يخسر ضد مانشستر سيتي الإنجليزي (0-1).

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