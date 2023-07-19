«أبيض الشاطئية» يدشن «الأمم الودية» بلقاء روسيا

دبي (الاتحاد)



غادرت بعثة منتخب كرة القدم الشاطئية، إلى مدينة سانت بطرسبرج الروسية، وذلك لخوض كأس الأمم الودية من 21 إلى 23 يوليو الجاري، بمشاركة الإمارات وروسيا وإيران والسنغال.

وضمت قائمة بعثة المنتخب في البطولة 20 لاعباً، وهم: محمد الجسمي، حميد جمال، سعيد عيد، سلطان إسماعيل، عبدالله دهقاني، كمال علي، هيثم الكعبي، كمال علي، هشام منتصر، علي محمد، عبدالله عباس، أحمد ملاحي، حميد المراشدة، مصعب عمر، وليد بشر، أحمد بشر، عبدالله البوم، راشد عيد، عباس علي، إبراهيم الشامسي، سيف الجلاف.

ويبدأ منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب روسيا غداً، ثم يواجه إيران والسنغال يومي السبت والأحد على التوالي.