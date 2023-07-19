الرزوقي رئيساً للاتحاد الآسيوي للكاراتيه بـ «التزكية» إلى 2027

علي معالي (دبي)



حافظ اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه، على منصبه رئيساً للاتحاد الآسيوي لدورة جديدة 2023-2027، في الانتخابات التي جرت في ماليزيا، على هامش بطولة آسيا للرجال والسيدات التي تبدأ تقام من 21 إلى 23 يوليو الجاري.

يحظى الرزوقي بثقة جميع الاتحادات الآسيوية، لذلك جاء الإجماع بوجوده على قمة هرم اللعبة التي تطورت بدرجة كبيرة، وشارك في الألعاب الأولمبية الأخيرة للمرة الأولى، وهو جهد يُحسب للرزوقي الذي يمثل مع الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي ثنائياً مهماً لقيادة الكاراتيه في العالم.

عبر اللواء الرزوقي في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» عن سعادته بوجوده للدورة الثانية على التوالي، في منصب رئاسة الاتحاد الآسيوي، وقال: «نجحت بالتزكية، ومع ذلك طلبت خوض الانتخابات، حتى أرى مدى قبول الاتحادات الآسيوية لوجودي في المنصب، وكان الإجماع من 31 اتحاداً، هم أعضاء الجمعية العمومية «شهادة حب» جديدة لي في هذا المكان.



وقال الرزوقي: العلاقات التي تربطنا مع الاتحادات الخارجية، وسياسة الإمارات لها الدور الفعال في ذلك، حيث إن اسم الدولة يعد الداعم الأكبر لتقلد المنصب مجدداً، كما أصبح للكاراتيه الإماراتي الاسم اللامع إدارياً على مستوى القارة والعالم، وهذا مصدر سعادة كبيرة وفخر لكل العرب.

وأضاف: أصبحت هناك قناعة كبيرة بقدرة العرب على إدارة زمام الأمور في اللعبة، ليس فقط على مستوى آسيا بل العالم، ولذلك وجدت أيضاً دعماً أفريقياً كبيراً لي، وهو ما يجعلنا نفكر في السنوات المقبلة بمستقبل أفضل للعبة، وأنه سيتم اليوم عقد أول اجتماع للمجلس الجديد لمناقشة جانب من خطة المستقبل.

وقال: أصبحنا قوة عالمية لها تأثيرها في مجال اللعبة، ومن خلال منصبي الدولي نائباً لرئيس الاتحاد الدولي، وكذلك منصبي القاري في آسيا، سيكون هناك العديد من مراحل التطوير، سواء في آسيا وأفريقيا، وهو ما يتم العمل عليه، إضافة إلى الاتحادات العربية التي لها دورها الكبير في وصلنا إلى هذا المنصب.

وبعد الإعلان الرسمي، عن فوز اللواء الرزوقي، وجه أنطونيو سبينوس كلمة قال فيها: أشكر الرزوقي على دوره الكبير لتطوير اللعبة في آسيا، وجهده الرائع على مستوى العالم من أجل أن يبقى الكاراتيه في تطور دائم.

وأضاف: لعب الاتحاد الآسيوي دوراً مهماً وكبيرا خلال الفترات الماضية، وقناعتي كبيرة بأن لديهم الكثير ليقدموه مستقبلاً، وهو ما ننتظره من أبناء القارة الآسيوية، حيث أصبحوا ركيزة أساسية ومهمة في منظومة الاتحاد الدولي.