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أرتيتا: لا مخاوف بشأن رايس!

أرتيتا: لا مخاوف بشأن رايس!
19 يوليو 2023 15:30

واشنطن (د ب أ)
قلل ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي من شأن المخاوف حول لياقة النجم ديكلان رايس قبل ظهوره الأول المحتمل مع الفريق، في المباراة الودية المقررة أمام فريق نجوم الدوري الأميركي لكرة القدم.
وانتقل لاعب خط الوسط رايس (24 عاماً) من ويستهام إلى أرسنال في صفقة قياسية على مستوى بريطانيا بلغت قيمتها 105 ملايين جنيه إسترليني (137 مليون دولار)، وقد أبرمت مطلع هذا الأسبوع.
وسافر رايس رفقة فريقه الجديد إلى الولايات المتحدة، لكنه لم يتمكن من المشاركة في مران الفريق في واشنطن أمس الأول الاثنين، حيث تدرب على دراجة تدريب بجوار الملعب.
وقال أرتيتا بشأن الإنجليزي الدولي ديكلان رايس: «نحن نرغب فقط في إدارته، بالطبع حدث له الكثير في آخر خمسة أو ستة أيام».
وأضاف: «كان جدوله مزدحماً للغاية، ولم يخض سوى جلسات تدريبية قليلة سارت بشكل جيد، ولذلك أردنا فقط إدارته، تدرب اليوم معنا، وقدم مستويات جيدة كما أنه بحال جيد».
ويخوض أرسنال مباراة ودية أمام فريق نجوم الدوري الأميركي مساء غدٍ الأربعاء في بداية جولته بالولايات المتحدة استعداداً للموسم الجديد.
ويتطلع أرتيتا إلى مواجهة فريق كل النجوم الذي سيقوده المدرب واين روني، وقال: «ستكون مباراة من نوع خاص، ولا يمكن التكهن بها، لأننا سنخوض المواجهة ونجري العديد من التغييرات على اللاعبين أيضاً».

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