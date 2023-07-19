«الشارقة للشراع» يخوض بطولتي الرباط والمضيق



الشارقة (الاتحاد)



غادر فريق الشراع الحديث التابع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية إلى المغرب، للمشاركة في المهرجان الدولي البحري للرباط، والأسبوع البحري الدولي لمضيق جبل طارق، والذي يقام إلى 28 يوليو الجاري.

يترأس الوفد حميد الكندي عضو مجلس الإدارة، يرافقه أحمد الحوسني مدير عام النادي، ومشرف الوفد، بالإضافة إلى الطاقم الإداري والفني، وأبطال الفريق في فئة الأوبتميست من 9 إلى 13 سنة، وهم: خالد جاسم الريسي، وسلطان خليفة الريسي، وحمدان أحمد البلوشي، وعلي إسماعيل الريسي، وعمر إسماعيل الريسي، وأحمد سمير تيريكي.

وشدد حميد الكندي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، على الجاهزية الكاملة للفريق، مشيراً أن الطموحات كبيرة والثقة عالية في اللاعبين لرفع علم الدولة عالياً في البطولتين.

وأشار الكندي إلى أنه يُعقد على هامش البطولتين العديد من الاجتماعات التنسيقية مع الاتحاد المغربي للشراع، والاتحاد المغربي للتجديف الكانوي والكياك، والاتحاد المغربي للرياضات البحرية، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وفتح آفاق العمل المشترك الذي ينعكس على تطوير الميدان الرياضي البحري في الشارقة.

وعبر اللاعبون عن سعادتهم بالمشاركة في التجمع الدولي، مؤكدين بذل كل طاقاتهم للوصول إلى منصات التتويج، بوصفه الهدف المنشود لهم.