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الرياضي

منتخب التنس يشارك في كأس ديفيز

منتخب التنس يشارك في كأس ديفيز
19 يوليو 2023 14:45

دبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد التنس عن مشاركة المنتخب الوطني في منافسات كأس ديفيز - المجموعة الرابعة، والتي ستقام في تركيا في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفقاً لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد بالمشاركة في أقوى البطولات للاحتكاك، ومنح اللاعبين فرصة المنافسة على المراكز المتقدمة.
ويشرف على المنتخبات الوطنية عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنتخبات محمود خليفة البلوشي، بينما يقوده المدرب المواطن محمود نادر.
ويشارك في المنافسات المرتقبة 8 منتخبات، هي الإمارات والكويت وسوريا والعراق وسنغافورة وقيرغيزستان وتركمانستان وجوام.
وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، أن مجلس الإدارة برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم يحرص على دعم المنتخبات الوطنية والأفراد بجميع الجوانب، وبما يسهم بتوفير فرص جيدة لمشاركات ناجحة في البطولات الدولية، وبما يسهم أيضاً في نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس بشكل منتظم، وفقاً للخطة الفنية للاتحاد، داعياً لاعبي المنتخب لاستثمار المشاركة المقبلة وتحقيق الأهداف المرسومة.
بدوره، قال محمود البلوشي رئيس لجنة المنتخبات: ستكون هنالك استعدادات مكثفة لأجل الوصول للجاهزية المطلوبة، خصوصاً أن المنافسات ستكون قوية ومهمة، لذلك تم اعتماد إقامة معسكرين، الداخلي في دبي، والآخر في تركيا، ونعمل على توفير جميع سبل الاستعداد للبطولة، تمهيداً ليكون لاعبو المنتخب بالجاهزية الكاملة، وبما يسهم في تقديمهم لمستويات فنية طيبة وتحقيق النتائج المرجوة، وخصوصاً أن البطولة تضم منتخبات قوية.

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