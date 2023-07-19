«دبي الرياضي» يُحفز «مراكز اللياقة» للتوعية بأخطار المنشطات

دبي (الاتحاد)

يواصل مجلس دبي الرياضي الزيارات الميدانية لمراكز اللياقة البدنية في دبي، والتي تستمر حتى يوم 31 أغسطس المقبل، في إطار تقييم مستوى الخدمات وجودة العمل ومن أجل تحديد تصنيف كل مركز حسب عدد النجوم من فئة 5 نجوم فما أدنى، وفق ما يتضمنه «نظام تصنيف مراكز اللياقة البدنية في دبي»، الأول من نوعه في العالم، الذي أنجزه المجلس، بالتعاون مع خبراء دوليين في اللياقة البدنية وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال أندية اللياقة البدنية والطب الرياضي، بهدف تعزيز الاحترافية في صناعة اللياقة البدنية ورفع جودة خدمات مراكز اللياقة البدنية بدبي.

وتصدر معيار التوعية بأخطار المنشطات وجهود المراكز في مكافحتها والتوعية بأخطارها عملية التقييم التي تشمل 17 معياراً تتعلق بجميع جوانب العمل في مراكز اللياقة البدنية، بما فيها جودة وتميز المنشأة، وجودة الأجهزة المستخدمة وتنوعها، ومستوى الإدارة والكوادر التدريبية المؤهلة العاملة في المراكز ونسبة المتدربين إلى كل مدرب، وكذلك جودة الخدمات وتوفر كل ما يحتاجه المتدرب من عناصر الرعاية والتغذية الصحية، وغيرها الكثير، حيث يضم نظام التصنيف 82 مؤشراً فرعياً ترتبط بالمعايير السبعة عشر القياسية، والتي يتم من خلالهم تقييم جميع مراكز اللياقة البدنية في دبي من قبل فرق عمل متخصصة ومؤهلة، حيث سيتم إعلان نتائج التصنيف خلال شهر أكتوبر المقبل، كما سيتم تسليم المراكز الحاصلة على تصنيف 5 نجوم شهادات رسمية بذلك.

وأكد مجلس دبي الرياضي في مخاطباته الرسمية لمراكز اللياقة البدنية في دبي وزياراته الميدانية لها، وكذلك في دليل تصنيف المراكز، على أن جهود المراكز في التنفيذ الدقيق لما جاء في محور التوعية بأخطار المنشطات وجهود المراكز في مكافحة المنشطات ومنع استخدامها يمثل أهم معايير اختيار المراكز المؤهلة للترشح للحصول على تصنيف 5 نجوم، حيث يعمل المجلس مع الجهات الحكومية المختصة على تطبيق معايير جودة العمل والخدمات التي تقدم إلى المتدربين من مختلف الأعمار وفئات المجتمع، بما يضمن سلامة المتدربين ويحافظ عليهم، ويجعل مراكز تدريب اللياقة البدنية مراكز للنشاط والحيوية والصحة والسعادة، وأيضا مراكز لنشر الوعي بفوائد التغذية الصحية السليمة والبناء الصحيح للجسم السليم، ومكافحة المنشطات التي تلحق الضرر بالمتدربين وتهدد حياتهم بالخطر.

ويعتمد منح نقاط التقييم ضمن معيار التوعية بأخطار المنشطات على تطبيق المراكز للمؤشرات التالية، وهي: وجود برامج توعية لمكافحة المنشطات لا تقل عن فعاليتين في العام، وصولاً إلى فعاليات مستمرة على مدار العام، إلى جانب وضع نظام وسياسة معتمدة لمراقبة تعاطي المنشطات من قبل الأعضاء أو العاملين أو الزائرين من خارج المركز، والالتزام التام بما جاء في مدونة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA بنسبة 100%.