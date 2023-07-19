«مجلس الإمارات» يشكل لجنة فنية ويرتب للقاء مع الجماهير



رأس الخيمة (الاتحاد)



قام مجلس إدارة وشركة نادي الإمارات، برئاسة يوسف عبد الله البطران، بتوزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء، والاطلاع على التقارير الفنية والمالية للنادي، ودراسة الوضع الفني لقطاع المراحل السنية والألعاب الأخرى والفريق الأول، وأعرب المجلس عن ثقته في المدرب المواطن محمد الجالبوت خلال قيادة الفريق الأول لكرة القدم في المرحلة القادمة، وتشكيل لجنة فنية للفريق الأول.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس بعد إعادة تشكيله، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة في مقر النادي.

وتمنى المجلس الجديد ترجمة أحلام جماهير النادي إلى واقع ملموس من خلال الاهتمام بملاحظاتهم وأفكارهم وتطلعاتهم بالنسبة للنادي والفريق الأول على وجه الخصوص، حتى يظهر الفريق بأحسن صورة خلال ظهوره في «دوري أدنوك للمحترفين».

ووجَّه المجلس لترتيبات إقامة لقاء مفتوح مع جماهير النادي والاستماع إليهم، وتشكيل لجنة للجماهير مهمتها التواصل المباشر مع الإدارة، لتسهيل مهامها خلال المرحلة القادمة التي تتطلب تكاتف وتعاون الجميع من أجل كيان نادي الإمارات.

وتقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر والثناء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس النادي، من منطلق حرص سموهم على توفير كل متطلبات وضروريات العناية والرعاية للشباب والرياضيين في الإمارة، ولكل ما من شأنه إتاحة فرص تفعيل قدراتهم وتطوير إمكاناتهم، والعمل على كل ما يعود عليهم بالنفع لاستثمار طاقاتهم في مختلف المجالات، وأيضاً دعمهم ورعايتهم والعناية بهم لتنشئتهم النشأة السوية بدنياً وذهنياً واجتماعياً وثقافياً لإعدادهم الإعداد الأمثل لتحمل مسؤولياتهم في نهضة وتطور بلادهم.

وتقدم يوسف البطران بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة والشركة السابقين، على المجهود والعمل الذي قاموا به خلال المرحلة الماضية، ما كان له الأثر الواضح في مسيرة النادي، وتمنى لهم التوفيق في مرحلتهم القادمة، وفي الوقت نفسه رحب بأعضاء المجلس الجديد، بعد إعادة تشكيله، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهمتهم، ودعاهم للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف ورفع التحديات، خلال المرحلة القادمة، لما فيه المصلحة العليا لنادي الإمارات، وبما يتناسب مع قيمته وعراقته وتاريخه.