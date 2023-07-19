منتخب السلة يلتقي مصر ودياً 10 أغسطس



علي معالي (دبي)



يخوض منتخب كرة السلة مباراة ودية أمام مصر يوم 10 أغسطس المقبل، ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه «الفراعنة» في الإمارات، قبل المشاركة في كأس العالم بالفلبين.

ويعيش منتخبنا مرحلة جديدة من الترتيب والتجهيز للفترة المقبلة، من خلال المعسكرات الأسبوعية، ويتجمع فيها الفريق لمدة 3 أيام للتدريب، تحت قيادة الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخبات، بأكاديمية فادي الخطيب في دبي، بمشاركة 20 لاعباً.

وللمرة الأولى يتجمع منتخبنا بهذه الطريقة التدريبية، ولعل النظام الجديد الذي تم تطبيقه على مستوى قارة آسيا، من خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم.

ويضم منتخبنا 20 لاعباً، هم قيس عمر، حسين خالد، و«الأشقاء الثلاثة» محمد وأحمد وحامد عبداللطيف «شباب الأهلي»، وراشد أيمن عبدالعزيز خليفة، ومحمد محمود «الوصل»، وفيصل محمد، راشد سالم، مامادو نداي «النصر»، وجاسم محمد، عمر خالد، محمد الهاشمي، راشد ناصر، يوسف وسيم، محمود وسيم، هزاع الشبيبي «الشارقة»، ومحمد عبدالرحمن الحمادي ومحمد توفيق الجسمي «البطائح»، ولم يستطع لاعب النصر حسن عبدالله حضور المعسكرات الحالية لظروف طارئة.

وتشهد قائمة المنتخب الظهور الأول يوسف وسيم «الشارقة»، وحسين عبدالله «شباب الأهلي».

وتستمر تدريبات «الأبيض» حتى موعد المباراة مع مصر، ويستمر البرنامج التدريب المكثف بمراحل مختلفة، ويعيش منتخبنا منذ فترة مرحلة إحلال وتجديد، حيث يضم عدداً من الخبرات، مثل راشد ناصر وجاسم محمد وقيس عمر وعمر خالد، ومعهم مجموعة متميزة من الشبان الذين يمثلون قوام الفريق منذ فترة، وظهروا بمستوى رائع في التصفيات الآسيوية الأخيرة، ويبني عليهم الجهاز الفني الكثير من الطموحات المستقبلية.