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الرياضي

«أبوظبي للرياضات المائية» يعسكر في كازان

«أبوظبي للرياضات المائية» يعسكر في كازان
19 يوليو 2023 22:30

علي معالي (دبي)

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يقيم نادي أبوظبي للرياضات المائية معسكره التدريبي الخارجي الأول، بمدينة كازان، من 5 إلى 15 أغسطس المقبل، وجاء اختيارها لتوفر عناصر نجاح المعسكر، خاصة أنها استضافت بطولة العالم للسباحة، وتضم مرافقاً عالية الجودة، ويُمكن من خلالها تحقيق أقصى استفادة لسباحينا.
وقال المهندس سعيد الجسمي نائب رئيس النادي، إن معسكر كازان يأتي تفعيلاً لاتفاقية التعاون المشترك مايو الماضي بين النادي واتحاد السباحة وجمهورية تتارستان، ويشارك في المعسكر التدريبي 12 سباحاً، بقيادة المدير الفني جون ستاتش الخبير الأسترالي الذي استلم مهام عمله منذ فترة قصيرة.
وقال سعيد الجسمي: هناك العديد من البطولات المقبلة عربياً ومحلياً ويتم تجهيز السباحين لها، خاصة أن النادي من الأندية الحديثة والمتخصصة، ونهدف من خلالها إلى إبراز مواهبنا في السباحة، والتي تخدم اللعبة، وتسهم في المشاركات الخارجية التي تحمل اسم الدولة.

 

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي للرياضات المائية
كازان
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