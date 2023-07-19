برشلونة يفتح فرعاً في الدوري الأميركي!

أنورإبراهيم (القاهرة)

شدد النجم الدولي الإنجليزي ديفيد بيكهام، المشارك في ملكية نادي إنتر ميامي الأميركي، على أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطل العالم المتوج بمونديال 2022، بحاجة إلى بعض الوقت للتأقلم على اللعب في الدوري الأميركي بظروفه المختلفة عن أي دوري آخر، مطالباً الجماهير بالصبر عليه.

وقال: أياً كان مستوى ميسي الحالي هو وزميله سيرجيو بوسكيتس، ومهما كان وضعيهما، فإنهما بحاجة فعلية للتأقلم على اللعب هناك، ولكن ربما يفاجئاننا بمستويهما العالي وربما وجدنا الفريق يفوز بكل المباريات بفضلهما، ومعهما صديقهما جوردي ألبا الذي لحق بهما أخيراً، ولكن علينا في كل الأحوال أن نصبر عليهم.

ووصل ميسي وبوسكيتس هذا الصيف إلى فلوريدا ولحق بهما ألبا، وكأن برشلونة الإسباني قد فتح فرعاً له في الدوري الأميركي.

ويُعتبر ميسي ثاني أهم وأفضل نجوم الكرة العالمية الذين يلعبون في الدوري الأميركي، بعد الجوهرة السوداء البرازيلي بيليه، الذي لعب لنادي كوزموس نيويورك من 1975 إلى 1977.

ويرتبط ميسي بعقد حتى 2025 مع إنتر ميامي ويرتدي قميصه الجديد «الجمعة» أمام كروز أزول المكسيكي حسبما ذكر بيكهام بنفسه، وقال: يلعب «البرغوث» جزءاً من المباراة، وإن كان المدير الفني واللاعب هما اللذان يقرران ذلك لأن الكل يعلم أن ميسي لم يلعب ولم يتدرب منذ أسابيع عديدة، حيث كان في إجازة مع أسرته، ولكن يبدو إن ميسي جاهز بالفعل.

وشدد النجم الإنجليزي الذي لعب لجالاكسي لوس أنجلوس في 2007، على أن بطولة الدوري الأميركي تستلزم وقتاً للتأقلم، ولكنها على أية حال بطولة جيدة، بل جيدة جداً، وإن كان أسلوب اللعب فيها مختلفاً عن تلك التي اعتاد عليها اللاعبون القادمون من أوروبا.