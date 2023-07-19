الخميس 20 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«دبي لأصحاب الهمم» يشيد بنجاح مونديال «سلة الكراسي المتحركة»

«دبي لأصحاب الهمم» يشيد بنجاح مونديال «سلة الكراسي المتحركة»
19 يوليو 2023 22:00

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نجم ليفربول يزور «دبي لأصحاب الهمم»
طرق دبي تعلن مواعيد تقديم خدماتها في عطلة العام الهجري الجديد


أشاد مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، في اجتماعه برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، بالنجاح الكبير لبطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بمركز دبي التجاري العالمي في يونيو الماضي، مؤكداً أن الإشادة العالمية التي حظيت بها نسخة دبي الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط، تعد أكبر دافعاً لمواصلة مسيرة العطاء في تنظيم البطولات المقبلة.
وأشار المجلس إلى أن تنظيم الإمارات يفتح الباب لتوسيع قاعدة ممارسي كرة السلة على الكراسي المتحركة في الدول العربية، وداخل الإمارات بشكل خاص، مما يؤدي إلى انتشار اللعبة.
وحث المجلس فرق العمل المختلفة بالنادي على مضاعفة الجهد، لتكرار مشهد النجاح في بطولة العالم لرفعات القوة «دبي 2023» في أغسطس المقبل، خاصة أن النسخة تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، متمنياً أن تحقق التميز الذي يعكس مكانة الإمارات ودبي في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» العالمية.
واطلع المجلس على سير نشاط العمل الصيفي في نسخته السابعة، والذي أصبح يمثل كل عام مرحلة مهمة في مسيرة «أصحاب الهمم» تعزز العديد من القيم المجتمعية التي تحتويها الأسرة وأولياء الأمور، وصولاً إلى الطموحات المطلوبة في شغل أوقات «أصحاب الهمم» في العطلة الصيفية، والمساهمة المجتمعية في استثمار هذه الأوقات، بما يعود عليهم بالمنفعة الذهنية والبدنية، وتعريف أولياء الأمور بالفعاليات المختلفة للنادي، والتي تُكسب المشاركين مهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية، وصولاً إلى أهداف النادي في تعزيز التواصل بينه وبين أولياء الأمور، انطلاقاً من قناعة النادي بأهمية دور الأسرة، وما تقدمه من دعم لأبنائها لتحقيق التميز على جميع الأصعدة.
واطلع المجلس على التقرير المالي للنصف الأول من عام 2023، وحضر الاجتماع حسن المزروعي، ومنى حماد، ورئيسة الفلاسي، أعضاء المجلس

 

دبي
نادي دبي لأصحاب الهمم
مركز دبي التجاري العالمي
ثاني جمعة بالرقاد
آخر الأخبار
قرقاش: «الطائرة للناشئين» يعسكر في روسيا البيضاء
الرياضي
قرقاش: «الطائرة للناشئين» يعسكر في روسيا البيضاء
اليوم 21:00
طبيب يقيس ضغط الدم لمريض
دنيا
عقار جديد يحقق ثورة في علاج ارتفاع ضغط الدم
اليوم 20:59
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
الرياضي
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
اليوم 20:45
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
الرياضي
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
اليوم 20:30
خالد بن محمد بن زايد يستقبل لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرياضات الشتوية
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يستقبل لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرياضات الشتوية
اليوم 20:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©