«دبي لأصحاب الهمم» يشيد بنجاح مونديال «سلة الكراسي المتحركة»



دبي (الاتحاد)



أشاد مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، في اجتماعه برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، بالنجاح الكبير لبطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بمركز دبي التجاري العالمي في يونيو الماضي، مؤكداً أن الإشادة العالمية التي حظيت بها نسخة دبي الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط، تعد أكبر دافعاً لمواصلة مسيرة العطاء في تنظيم البطولات المقبلة.

وأشار المجلس إلى أن تنظيم الإمارات يفتح الباب لتوسيع قاعدة ممارسي كرة السلة على الكراسي المتحركة في الدول العربية، وداخل الإمارات بشكل خاص، مما يؤدي إلى انتشار اللعبة.

وحث المجلس فرق العمل المختلفة بالنادي على مضاعفة الجهد، لتكرار مشهد النجاح في بطولة العالم لرفعات القوة «دبي 2023» في أغسطس المقبل، خاصة أن النسخة تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، متمنياً أن تحقق التميز الذي يعكس مكانة الإمارات ودبي في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» العالمية.

واطلع المجلس على سير نشاط العمل الصيفي في نسخته السابعة، والذي أصبح يمثل كل عام مرحلة مهمة في مسيرة «أصحاب الهمم» تعزز العديد من القيم المجتمعية التي تحتويها الأسرة وأولياء الأمور، وصولاً إلى الطموحات المطلوبة في شغل أوقات «أصحاب الهمم» في العطلة الصيفية، والمساهمة المجتمعية في استثمار هذه الأوقات، بما يعود عليهم بالمنفعة الذهنية والبدنية، وتعريف أولياء الأمور بالفعاليات المختلفة للنادي، والتي تُكسب المشاركين مهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية، وصولاً إلى أهداف النادي في تعزيز التواصل بينه وبين أولياء الأمور، انطلاقاً من قناعة النادي بأهمية دور الأسرة، وما تقدمه من دعم لأبنائها لتحقيق التميز على جميع الأصعدة.

واطلع المجلس على التقرير المالي للنصف الأول من عام 2023، وحضر الاجتماع حسن المزروعي، ومنى حماد، ورئيسة الفلاسي، أعضاء المجلس