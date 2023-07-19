باكومبو «الحاضر الغائب» مع «العميد»!

مراد المصري (دبي)



رغم حضور الكونغولي سيدريك باكومبو مهاجم النصر الجديد، إلا أنه غائب عن المباراة الودية التي خسرها «العميد» أمام آيندهوفن الهولندي 1-3، خلال المعسكر الذي يقيمه الفريق حالياً في «بلاد الطواحين».

وجلس باكومبو على «دكة البدلاء»، ولم يدفع به الصربي جوران مدرب الفريق خلال شوطي اللقاء، وذلك في ضوء ضبابية موقفه، مع رغبته في التوصل إلى حل لفسخ عقده، والانتقال إلى اللعب في الدوري التركي، وتمسك النصر بحقوقه، في حال أراد اللاعب الرحيل، حيث يتوجب دفع الشرط الجزائي للعقد الذي يمتد لموسمين، بعدما تعاقد معه «الأزرق» لاعباً حراً خلال الشهر الماضي.

ودفع الموقف المدرب جوران، لتجربة الخيارات المتوفرة، والاعتماد على الأسماء الذين يتوقع وجودهم مع بداية الموسم، حيث دفع بتشكيلة ضمت كلاً من أحمد شمبيه، وحمدان الكمالي، ومحمد برغش، وجوستافو، وسمير ميميشيفيتش، ومحمد جمال، ومايد الطنيجي، ويوري، وكيفن أجوديلو «توتو»، وعادل تعرابت وعبدالله أنور.

وخلال مجريات اللقاء، سجل عادل تعرابت هدف التقدم للنصر، قبل أن يستقبل «العميد» ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، وذلك بعد إجراء تبديلات عدة، ليشارك في اللقاء أيضاً 10 لاعبين، وهم خالد جلال، راشد عمر، محمد جمعة، جلوبير ليما، علي عبد العزيز، بلال الجسمي، عبدالله عباس، سعود عبد الرزاق، راشد عيسى ومحمد عبد الرحمن، فيما بقي سيدريك باكومبو بوصفه اللاعب الوحيد على «دكة البدلاء» الذي لم يخض اللقاء، في رسالة واضحة من المدرب للاعب لتحديد موقفه، من أجل الاعتماد عليه من عدمه، خلال الموسم المقبل.

وبعيداً عن باكومبو، خرج النصر بمكاسب عديدة من المواجهة أمام أحد الفرق القوية، حيث أراد جوران دخول أجواء المباريات الفنية عالية المستوى مباشرة، من أجل رفع جاهزية اللاعبين البدنية والتكتيكية، وعدم إهدار الوقت بخوض مباريات ودية بمثابة حصة تدريبية، حيث يتطلع المدرب إلى أن يكون الفريق على أهبة الاستعداد مع صافرة بداية الموسم الجديد.