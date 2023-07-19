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الوحدة يواصل العمل لإعادة «العنابي» إلى منصات التتويج

الوحدة يواصل العمل لإعادة «العنابي» إلى منصات التتويج
19 يوليو 2023 11:56

 
أبوظبي (الاتحاد)

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عقد مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم اجتماعاً، في مقر النادي باستاد آل نهيان، تمت خلاله مناقشة تقرير المدير الفني، حول المعسكر الخارجي للفريق، الذي أقيم في يوليو الجاري بصربيا، إضافة إلى الأهداف من المشاركة في كأس الملك سلمان «بطولة الأندية العربية»، واحتياجات الفريق لمواجهة تحديات الموسم المقبل.
ترأس الاجتماع راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، وحضره فارس مكتوم المزروعي، نائب رئيس المجلس، وأعضاء الإدارة سعيد مبارك البلوشي، وعبدالله سالم الجنيبي، وعبدالباسط الحمادي، وأيضاً خالد راشد الهنائي، العضو المنتدب للنادي، ورياض الذوادي، المدير الرياضي، وأعضاء الجهازين الفني والإداري للفريق الأول، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وعبدالسلام جمعة المشرف العام، وفهد مسعود مدير الفريق.
وخلال عرض تقريره، أشاد موسيماني بجهود اللاعبين في تطبيق التكتيكات والاستراتيجيات التي وضعها خلال المعسكر، مؤكداً أن الفريق مستعد بدرجة كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية في المسابقات التي يشارك بها.
وأكد مجلس إدارة شركة الوحدة ضرورة تعزيز التواصل مع المدير الفني، وتسخير كافة الإمكانات لدعمه في تنفيذ مشروعه، من أجل الارتقاء بمستوى الفريق، مشدداً على أهمية مواصلة العمل لإعادة الوحدة إلى منصات التتويج، وتلبية طموح الجماهير.
وفي ختام الاجتماع، أعرب راشد الزعابي، عن ثقته الكاملة في القدرات والخبرة التي يتمتع بها موسيماني، والتي ظهرت واضحة خلال المعسكر الخارجي للفريق، مشدداً على أهمية توحيد الجهود والعمل الجماعي لبلوغ النجاح في الموسم المقبل.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
استاد آل نهيان
بيتسو موسيماني
راشد الزعابي
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